Клуб «Валдай»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 31.10.2025, не оферта.
03 октября 2025 в 14:43

В России призвали запретить изучение текстов иноагентов в школах

Общественник Зайцев призвал запретить изучение текстов иноагентов в школах

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

В российских школах следует ввести запрет на изучение текстов, принадлежащих иностранным агентам, заявил NEWS.ru председатель общественного движения «Зов народа» Сергей Зайцев, комментируя включение треков рэпера Оксимирона (настоящее имя — Мирон Федоров, внесен Минюстом РФ в список иноагентов) в задания олимпиад по русскому языку. По его словам, распространение подобных материалов может представлять угрозу для национальной безопасности.

Вызывает возмущение ситуация, когда на олимпиаде по русскому языку школьникам предлагается анализировать тексты рэпера Оксимирона, признанного в России иноагентом, и более того — человека, известного своими антироссийскими высказываниями и призывами к экстремизму и сепаратизму. Считаю, что изучать тексты тех, кто открыто оскорбляет наших военных, представителей власти и ведет деятельность, направленную против России, абсолютно недопустимо, особенно в рамках образовательного процесса, ориентированного на школьников, — отметил Зайцев.

Он заявил о необходимости воспитывать в молодежи уважение к Родине, ее истории и героям. Общественник подчеркнул, что важно не поощрять интерес к тем, кто порочит все российское, а поддерживать отечественных писателей и поэтов. По его словам, их творчество обогащает культуру, формирует правильное мировоззрение и патриотизм.

Если говорить об Оксимироне, то его тексты, на мой взгляд, не представляют особой художественной или смысловой ценности, особенно для школьников. В них нет никаких глубоких мыслей или нравственных ориентиров. Зачем вместо богатейшего пласта русской классики и творчества современных авторов, несущих позитивные смыслы, предлагать анализировать призывы сбежавших экстремистов и иноагентов? — добавил Зайцев.

Он отметил, что организаторы олимпиад должны тщательно подбирать материалы, которые помогают школьникам формировать здоровое мировоззрение и уважение к своей стране и ее истории. Общественный деятель подчеркнул важность этого аспекта не только для образования, но и для национальной безопасности.

Ранее член комитета Госдумы по просвещению Анатолий Вассерман заявил, что изучение текстов иностранных агентов в школах возможно. Однако, по его мнению, такие материалы должны быть предварительно проверены экспертами.

иноагенты
школы
образование
рэперы
Максим Кирсанов
М. Кирсанов
Яна Стойкова
Я. Стойкова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В России допустили применение тактического ядерного оружия против ЕС
В Гидрометцентре раскрыли, какой будет весна в 2026 году
Усадьба с «сюрпризом» продается в Москве за 9 млрд рублей
«Альтернативная модель мироустройства»: политолог о речи Путина на «Валдае»
В Минсельхозе опровергли сообщения о дефиците сахарной свеклы
В РФ появятся новые дорожные знаки в 2026 году: что нужно знать водителям
Россиянин пытался освежить гардероб, но попал в реанимацию из-за сигареты
Продюсер объяснил, почему в Россию продолжают приезжать американские звезды
Россиянина задержали в Сингапуре по запросу американской стороны
«Концерта не будет»: в Киеве отменили шоу выступающей на русском группы
Трехкратный лауреат «Оскара» признался в любви к Москве
Политтехнолог предположил ключевую цель выступления Путина на «Валдае»
Евросоюз продлил на год антироссийские санкции за «гибридные действия»
Немцы решили запустить дроны в Норвегии и попали в полицию
Бабье лето — всё? Ледяные дожди, снег, аномалии: какую погоду ждать в октябре
В России призвали запретить изучение текстов иноагентов в школах
Названо число погибших в авиакатастрофе в Краснодарском крае
Ан-2 потерпел крушение в Красноярском крае
Санду продолжает судиться с сельской учительницей из-за своего деда
Эксперт спрогнозировал рост цен на пиво в России до 12%
Дальше
Самое популярное
Армении объяснили, как перестать быть «слабым звеном» ЕАЭС
Мир

Армении объяснили, как перестать быть «слабым звеном» ЕАЭС

Ласточкины гнезда с ветчиной, сыром и грибами. Вкусный и необычный ужин! Без возни и танцев с бубном
Общество

Ласточкины гнезда с ветчиной, сыром и грибами. Вкусный и необычный ужин! Без возни и танцев с бубном

Свыше 80 БПЛА ВСУ уничтожены за ночь над российскими регионами
Власть

Свыше 80 БПЛА ВСУ уничтожены за ночь над российскими регионами

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.