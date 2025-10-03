В России призвали запретить изучение текстов иноагентов в школах

В российских школах следует ввести запрет на изучение текстов, принадлежащих иностранным агентам, заявил NEWS.ru председатель общественного движения «Зов народа» Сергей Зайцев, комментируя включение треков рэпера Оксимирона (настоящее имя — Мирон Федоров, внесен Минюстом РФ в список иноагентов) в задания олимпиад по русскому языку. По его словам, распространение подобных материалов может представлять угрозу для национальной безопасности.

Вызывает возмущение ситуация, когда на олимпиаде по русскому языку школьникам предлагается анализировать тексты рэпера Оксимирона, признанного в России иноагентом, и более того — человека, известного своими антироссийскими высказываниями и призывами к экстремизму и сепаратизму. Считаю, что изучать тексты тех, кто открыто оскорбляет наших военных, представителей власти и ведет деятельность, направленную против России, абсолютно недопустимо, особенно в рамках образовательного процесса, ориентированного на школьников, — отметил Зайцев.

Он заявил о необходимости воспитывать в молодежи уважение к Родине, ее истории и героям. Общественник подчеркнул, что важно не поощрять интерес к тем, кто порочит все российское, а поддерживать отечественных писателей и поэтов. По его словам, их творчество обогащает культуру, формирует правильное мировоззрение и патриотизм.

Если говорить об Оксимироне, то его тексты, на мой взгляд, не представляют особой художественной или смысловой ценности, особенно для школьников. В них нет никаких глубоких мыслей или нравственных ориентиров. Зачем вместо богатейшего пласта русской классики и творчества современных авторов, несущих позитивные смыслы, предлагать анализировать призывы сбежавших экстремистов и иноагентов? — добавил Зайцев.

Он отметил, что организаторы олимпиад должны тщательно подбирать материалы, которые помогают школьникам формировать здоровое мировоззрение и уважение к своей стране и ее истории. Общественный деятель подчеркнул важность этого аспекта не только для образования, но и для национальной безопасности.

Ранее член комитета Госдумы по просвещению Анатолий Вассерман заявил, что изучение текстов иностранных агентов в школах возможно. Однако, по его мнению, такие материалы должны быть предварительно проверены экспертами.