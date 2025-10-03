Клуб «Валдай»
03 октября 2025 в 13:45

В Госдуме высказались об идее включать треки Оксимирона в школьный экзамен

Депутат Вассерман назвал допустимым изучение текстов иноагентов в школах

Оксимирон Оксимирон Фото: Global Look Press

Изучение текстов иностранных агентов в школах допустимо, заявил NEWS.ru член комитета Госдумы по просвещению Анатолий Вассерман, комментируя включение треков рэпера Оксимирона (настоящее имя — Мирон Федоров, внесен Минюстом РФ в список иноагентов) в задания олимпиад по русскому языку. Первоочередно, по его словам, подобные материалы должны подвергаться проверке экспертами.

Фаина Георгиевна Раневская однажды сказала: «Талант, как прыщ, может выскочить на любой заднице». То, что Оксимирон вытворяет в общественной жизни, конечно, связано с его творчеством, но связано далеко не всегда. И полагаю, что в числе его текстов можно найти вполне разумное и допустимое в употреблении при детях. Так что в изучении текстов иноагентов нет ничего страшного, если они действительно интересны, если их проверили эксперты и видят в этом какой-то резон, — отметил Вассерман.

Он подчеркнул, что тексты необходимо проверять независимо от того, кто их автор. По его словам, человек может высказать неразумную мысль, даже если он обычно рассуждает здраво. Депутат отметил, что жизнь человека и его творчество — это аспекты, которые нужно изучать отдельно.

Кстати, замечу, что, например, Михаил Юрьевич Лермонтов по жизни вел себя так, что не то удивительно, что он погиб на дуэли в 27 лет, а то, что он каким-то чудом дотянул до этих самых 27 лет. Товарищ был полнейший отморозок. Но это совершенно не мешало ему писать великие стихи, великую прозу. Более того, я подозреваю, что современники прощали ему очень многое именно потому, что понимали, сколь он талантлив, — заключил Вассерман.

Ранее в администрации Сочи заявили, что текст песни Оксимирона был включен в задания школьного этапа Всероссийской олимпиады по русскому языку в соответствии со стандартной практикой. Чиновники пояснили, что рэп является одной из современных форм словесного искусства. По их словам, задача педагога-составителя заключается в анализе языка.

