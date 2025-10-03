«Форма словесного искусства»: в мэрии Сочи объяснили задание с Оксимироном Мэрия Сочи назвала рэп формой искусства после задания с Оксимироном в олимпиаде

Текст песни рэпера Оксимирона (настоящее имя — Мирон Федоров, внесен Минюстом РФ в список иноагентов) попал в задания школьного этапа Всероссийской олимпиады по русскому языку в Сочи, так как это — стандартная практика, рассказали «Коммерсанту» в администрации города. Чиновники также назвали рэп «одной из современных форм словесного искусства», подчеркнув, что задача педагога-составителя — анализировать язык.

Невозможно требовать от педагога-филолога глубоких познаний во всех музыкальных жанрах, так же как и во всех направлениях и авторах современной музыкальной поэзии. Его задача — анализировать язык как систему, что и было сделано, — сказано в сообщении.

В мэрии добавили, что все вопросы разработали на основе «официальных сборников лингвистических задач». Во время олимпиады не планировалась популяризация творчества рэпера, пояснили чиновники.

Ранее петербургский суд запретил песню «Выключите гимн» группы «Порнофильмы», признав ее экстремистским материалом (лидер группы Владимир Котляров внесен Минюстом РФ в список иноагентов). Решение направят в Роскомнадзор для блокировки контента.