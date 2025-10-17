Суд трижды оштрафовал Оксимирона за нарушение закона об иноагентах

Куйбышевский районный суд Санкт-Петербурга трижды оштрафовал на 40 тыс. рублей рэпера Оксимирона (Мирон Федоров, внесен Минюстом РФ в список иноагентов), заявили в объединенной пресс-службе судов города. Отмечается, что музыкант нарушил закон об иностранных агентах.

Суд три раза привлек к административной ответственности иноагента Мирона Федорова. <...> Суд назначил наказание в виде штрафа в 40 тыс. рублей за каждое правонарушение, — говорится в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что исполнитель не представил в установленный срок отчеты о своей деятельности за 2024 и 2025 годы. При этом Оксимирон уже неоднократно был оштрафован за нарушения закона. В декабре 2022 года его наказали по административной статье о дискредитации ВС РФ, а в январе 2023 года — за публичные призывы к нарушению территориальной целостности страны.

Ранее в Петербурге суд заключил под стражу музыкантов Владислава Леонтьева и Александра Орлова из группы Stoptime. Артисты устроили на улице несогласованный концерт, на котором в том числе исполняли композицию Noize MC (Иван Алексеев, внесен Минюстом РФ в список иноагентов). Суд признал их виновными и назначил арест на 12 суток.