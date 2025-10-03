Трамп велел приготовиться ведомствам в США к одному действию FT: Трамп приказал ведомствам приготовиться к обмену разведданными с Украиной

Американский президент Дональд Трамп дал распоряжение федеральным ведомствам подготовиться к осуществлению обмена разведывательной информацией с Украиной, пишет FT. Эти сведения могут быть использованы для нанесения ударов по территории России.

Трамп поручил агентствам подготовиться к обмену разведывательными данными, — отмечается в материале.

Ранее военный эксперт Алексей Анпилогов заявил, что передача американской разведывательной информации Украине не позволит Киеву достичь военного превосходства над российскими вооруженными силами. По его оценке, заявления президента США Дональда Трампа о готовящемся обмене данными имеют прежде всего политическую подоплеку.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил, что США осуществляют передачу разведывательной информации Украине в режиме реального времени, отметив, что такая практика существует давно. Таким образом представитель Кремля отреагировал на публикации в СМИ о планах Вашингтона предоставить Киеву данные для ударов по территории РФ.