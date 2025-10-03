Клуб «Валдай»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 31.10.2025, не оферта.
03 октября 2025 в 14:27

На Западе подметили фразу Путина об убийстве Кирка

Independent: Путин во время выступления говорил об убийстве Чарли Кирка

Чарли Кирк Чарли Кирк Фото: SMG/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Президент России Владимир Путин в ходе выступления на заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай» высказался об убийстве американского активиста Чарли Кирка, внимание на эту деталь обратило британское издание Independent. По словам журналистов, глава государства выразил соболезнования семье погибшего. Путин также назвал убийство Кирка «отвратительным преступлением».

Через три недели после убийства Чарли Кирка российский лидер Владимир Путин выразил соболезнования семье убитого активиста консервативной партии, заявив, что это «отвратительное преступление» является доказательством «глубокого раскола» в американском обществе, — говорится в публикации.

Как уточнило издание, говоря о Кирке, Путин вспомнил про другого американца Майкла Глосса. Он погиб в зоне проведения специальной операции, участвую в боях на стороне России. По словам президента, США могут гордиться им.

Ранее президент США Дональд Трамп выразил надежду на вынесение смертного приговора в отношении подозреваемого в убийстве Кирка. Он сделал это заявление, комментируя ход расследования и задержание преступника в штате Юта.

Россия
Владимир Путин
США
Чарли Кирк
убийства
Валдай
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Гидрометцентре раскрыли, какой будет весна в 2026 году
Усадьба с «сюрпризом» продается в Москве за 9 млрд рублей
«Альтернативная модель мироустройства»: политолог о речи Путина на «Валдае»
В Минсельхозе опровергли сообщения о дефиците сахарной свеклы
В РФ появятся новые дорожные знаки в 2026 году: что нужно знать водителям
Россиянин хотел освежить гардероб, но попал в реанимацию из-за сигареты
Продюсер объяснил, почему в Россию продолжают приезжать американские звезды
Россиянина задержали в Сингапуре по запросу американской стороны
«Концерта не будет»: в Киеве отменили шоу выступающей на русском группы
Трехкратный лауреат «Оскара» признался в любви к Москве
Политтехнолог предположил ключевую цель выступления Путина на «Валдае»
Евросоюз продлил на год антироссийские санкции за «гибридные действия»
Немцы решили запустить дроны в Норвегии и попали в полицию
Бабье лето всё? Ледяные дожди, снег, аномалии: какую погоду ждать в октябре
В России призвали запретить изучение текстов иноагентов в школах
Названо число погибших в авиакатастрофе в Краснодарском крае
Ан-2 потерпел крушение в Красноярском крае
Санду продолжает судиться с сельской учительницей из-за своего деда
Эксперт спрогнозировал рост цен на пиво в России до 12%
Европарламент ждет историческое голосование по вотумам недоверия
Дальше
Самое популярное
Армении объяснили, как перестать быть «слабым звеном» ЕАЭС
Мир

Армении объяснили, как перестать быть «слабым звеном» ЕАЭС

Ласточкины гнезда с ветчиной, сыром и грибами. Вкусный и необычный ужин! Без возни и танцев с бубном
Общество

Ласточкины гнезда с ветчиной, сыром и грибами. Вкусный и необычный ужин! Без возни и танцев с бубном

Свыше 80 БПЛА ВСУ уничтожены за ночь над российскими регионами
Власть

Свыше 80 БПЛА ВСУ уничтожены за ночь над российскими регионами

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.