На Западе подметили фразу Путина об убийстве Кирка Independent: Путин во время выступления говорил об убийстве Чарли Кирка

Президент России Владимир Путин в ходе выступления на заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай» высказался об убийстве американского активиста Чарли Кирка, внимание на эту деталь обратило британское издание Independent. По словам журналистов, глава государства выразил соболезнования семье погибшего. Путин также назвал убийство Кирка «отвратительным преступлением».

Через три недели после убийства Чарли Кирка российский лидер Владимир Путин выразил соболезнования семье убитого активиста консервативной партии, заявив, что это «отвратительное преступление» является доказательством «глубокого раскола» в американском обществе, — говорится в публикации.

Как уточнило издание, говоря о Кирке, Путин вспомнил про другого американца Майкла Глосса. Он погиб в зоне проведения специальной операции, участвую в боях на стороне России. По словам президента, США могут гордиться им.

Ранее президент США Дональд Трамп выразил надежду на вынесение смертного приговора в отношении подозреваемого в убийстве Кирка. Он сделал это заявление, комментируя ход расследования и задержание преступника в штате Юта.