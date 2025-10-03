Пономарев дал прогноз на дерби ЦСКА — «Спартак» Пономарев считает, что ЦСКА обыграет «Спартак» со счетом 2:0

Экс-защитник ЦСКА и сборной СССР Владимир Пономарев в разговоре с NEWS.ru выразил мнение, что армейцы будут являться фаворитом матча против «Спартака». По его мнению, коллектив Фабио Челестини выиграет со счетом 2:0.

ЦСКА уже поправляет свои дела. Есть пара-тройка молодых ребят, которые способны обыграть на коротке. Я думаю, что армейцы забьют два мяча «Спартаку» и выиграют игру со счетом 2:0, — заявил Пономарев.

Центральный матч 11-го тура Российской премьер-лиги между ЦСКА и «Спартаком» состоится 5 октября в 16:30. Встреча пройдет на стадионе «ВЭБ Арена». Армейцы лидируют в турнирной таблице, набрав 21 очко. «Спартак» занимает пятую строчку (18 баллов).

