03 октября 2025 в 14:20

Пономарев дал прогноз на дерби ЦСКА — «Спартак»

Пономарев считает, что ЦСКА обыграет «Спартак» со счетом 2:0

Фото: Владимир Астапкович/РИА Новости

Экс-защитник ЦСКА и сборной СССР Владимир Пономарев в разговоре с NEWS.ru выразил мнение, что армейцы будут являться фаворитом матча против «Спартака». По его мнению, коллектив Фабио Челестини выиграет со счетом 2:0.

ЦСКА уже поправляет свои дела. Есть пара-тройка молодых ребят, которые способны обыграть на коротке. Я думаю, что армейцы забьют два мяча «Спартаку» и выиграют игру со счетом 2:0, — заявил Пономарев.

Центральный матч 11-го тура Российской премьер-лиги между ЦСКА и «Спартаком» состоится 5 октября в 16:30. Встреча пройдет на стадионе «ВЭБ Арена». Армейцы лидируют в турнирной таблице, набрав 21 очко. «Спартак» занимает пятую строчку (18 баллов).

Ранее Пономарев заявил, что нападающий «Зенита» Максим Глушенков «привел голову в порядок» вместе с отцом. Он отметил прогресс игрока после периода завышенной самооценки и назвал его перспективным для сильной российской команды.

До этого бывший тренер «Локомотива» Юрий Семин положительно оценил карьеру полузащитника Дениса Глушакова, отметив его ведущую роль во всех командах, чемпионские достижения и опыт выступления за сборную. Он выразил надежду на продолжение карьеры Глушакова в футболе в качестве тренера или руководителя.

РПЛ
Спартак
ЦСКА
футбол
