Путин поддержал тренд на кокошники: оцените старинный русский головной убор

Президент России Владимир Путин поддержал моду на кокошники. Выступая на пленарной сессии дискуссионного клуба «Валдай», он отметил, что новость об их популярности у зумеров взывает у него радость. Кокошники, венки и косынки стали новым русским трендом. Президенту понравилось, что молодые люди приходят в бары, ночные клубы и другие места, в которых отдыхают, в кокошниках и русских нарядах.

Сегодня молодых людей в кокошниках можно увидеть не только на концертах певицы Надежды Кадышевой. На ее выступлениях каждый второй зритель, независимо от пола, отплясывает в венке, кокошнике или русском цветном платке. Кокошники вошли в повседневною жизнь.

Депутат Государственной думы от фракции «Новые люди» Ксения Горячева носит кокошник на протяжении трех лет. Для нее это элемент повседневного стиля. На конкурсах красоты в России девушки выходят на сцену в кокошниках. Женщины-моржи на заплывах используют кокошник как символ национальной гордости и сильного русского духа. Владельцы домашних питомцев надевают этот головной убор на своих кошек и собак, которые становятся объектов мемов.

