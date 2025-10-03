Путин поддержал тренд на кокошники: оцените старинный русский головной убор
Девушки к кокошниках на ПМЭФ
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Президент России Владимир Путин поддержал моду на кокошники. Выступая на пленарной сессии дискуссионного клуба «Валдай», он отметил, что новость об их популярности у зумеров взывает у него радость. Кокошники, венки и косынки стали новым русским трендом. Президенту понравилось, что молодые люди приходят в бары, ночные клубы и другие места, в которых отдыхают, в кокошниках и русских нарядах.
Сегодня молодых людей в кокошниках можно увидеть не только на концертах певицы Надежды Кадышевой. На ее выступлениях каждый второй зритель, независимо от пола, отплясывает в венке, кокошнике или русском цветном платке. Кокошники вошли в повседневною жизнь.
Депутат Государственной думы от фракции «Новые люди» Ксения Горячева носит кокошник на протяжении трех лет. Для нее это элемент повседневного стиля. На конкурсах красоты в России девушки выходят на сцену в кокошниках. Женщины-моржи на заплывах используют кокошник как символ национальной гордости и сильного русского духа. Владельцы домашних питомцев надевают этот головной убор на своих кошек и собак, которые становятся объектов мемов.
Первый заместитель председателя комитета Государственной Думы РФ по науке и высшему образованию Ксения Горячева на заседании Государственной Думы РФ
Фото: Владимир Федоренко/РИА Новости
Женщина в платье в народном стиле на Красной площади.
Фото: Илья Питалев/РИА Новости
Участница «Клуба моржей» во время зимнего плавания на озере Комсомольское в поселке Дербышки.
Фото: Максим Богодвид/РИА Новости
Управляющий директор Johnson & Johnson по России, Украине и СНГ Вальтер Гейгер в кокошнике после конференции «Правда двух миров» в рамках 18-й ежегодной Инвестиционной конференции Американской торговой палаты в России
Фото: Илья Питалев/РИА Новости
Герои «интернет-мема» Дмитрий Гнатюк (слева) и Инна Каленская фотографируются с посетителями ГУМа во время акции в поддержку сборной России по футболу «Сжуем за Родину!».
Фото: Сергей Мамонтов/Сергей Мамонтов
Участник с собакой во время фестиваля креативных санок «SunnyФЕСТ» в Мамадыше.
12-й Открытый чемпионат России по пахоте на территории Всеволожского района Ленинградской области.
Фото: Алексей Даничев/РИА Новости
Актрисы Екатерина Молоховская (в центре) и Ксения Суркова (справа) на VIII фестивале нового российского кино «Горький fest» в Нижнем Новгороде.
Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости
Участницы финала 10-го Всероссийского конкурса красоты и материнства «Миссис Россия Мира»
Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Участница «Миссис Россия Мира 2024» перед выходом на сцену.
Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Победительница в номинации «Миссис Россия — 2023» Жанна Специальная (Юг России) (в центре) во время церемонии награждения в концертном зале «Орион холл». «Миссис Россия» — ежегодный конкурс красоты для россиянок в возрасте от 22 до 43 лет. Для участия нужно быть замужем и иметь хотя бы одного ребенк
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Девушка в кокошнике на форуме ПМЭФ
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Участница «Миссис Россия Мира 2024» во время подготовки в конкурсу.
Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Арт-объект в виде семи зеркальных матрешек в золотых кокошниках перед гостиницей «Украина» в центре Москвы.
Фото: АГН «Москва»
Празднование Бакшевской масляницы в Подмосковье
Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Празднование Масленицы в Москве
Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Шоумен Николай Фоменко во время акции в поддержку сборной России по футболу «Сжуем за Родину!» в ГУМе
Фото: Артем Геодакян/ТАСС
Во время перерыва на матче чемпионата КХЛ между командами «Спартак» (Москва) и «Ак Барс» (Казань).
Фото: Михаил Джапаридзе/ТАСС
Модели в кокошнике
Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru