Киевский чиновник попался на снятии военнообязанных с учета за деньги

Работника Минюста Украины задержали за снятие военнообязанных с учета

Замначальника одного из управлений центрального межрегионального управления министерства юстиции Украины в Киеве снимал с учета военнообязанных и исключал их из перечня разыскиваемых лиц за деньги, сообщили в пресс-службе офиса генерального прокурора страны. Чиновник был задержан, ему предъявили обвинение.

При процессуальном руководстве прокуроров офиса генерального прокурора задержан и уведомлен об обвинении заместитель начальника одного из управлений центрального межрегионального управления министерства юстиции Украины в городе Киев, — говорится в заявлении.

Установлено, что задержанный предлагал военнообязанным избежать военного учет за $20 тысяч (1,6 млн рублей). За эти деньги чиновник и его сообщники предоставляли украинцам документы о неудовлетворительном состоянии здоровья в местных военкоматах и больницах.

Ранее заслуженный мастер спорта Украины по самбо Максим Рындовский назвал трагедией принудительную мобилизацию в стране. Он отметил, что отсутствие какой-либо реакции на нее выглядит страшно.

