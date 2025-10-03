Клуб «Валдай»
03 октября 2025 в 12:02

Лукашенко дал белорусским чиновникам предельно четкий совет

Лукашенко потребовал от белорусских госслужащих меньше слов и больше дела

Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время визита на птицефабрику в Солигорске призвал госслужащих меньше говорить и больше работать, пишет БелТА. Глава республики отдельно отметил, что с руководителей райисполкомов нужно строже спрашивать за результаты, и напомнил им о необходимости «работать и зарабатывать».

Надо меньше говорить, а больше делать. Это мой вам совет публичный, — заявил Лукашенко.

Белорусский лидер выразил недовольство качеством вспашки на отдельных участках, подчеркнув, что при плохой обработке земли не стоит ждать урожая. Он также затронул тему заброшенных приусадебных участков по стране и заявил о необходимости вводить их в сельхозоборот и наводить порядок.

Ранее Лукашенко подчеркнул, что Россия должна играть центральную роль в развитии СНГ и Евразийского экономического союза. По его словам, у Кремля должен быть готовый план по объединению этих союзов.

Президент РФ Владимир Путин до этого отметил, что Минск создал конкурента для «Газпрома», запустив первую атомную электростанцию в Белоруссии. Он добавил, что Минск по-прежнему покупает топливо у Москвы, однако потребности в этом сократились.

