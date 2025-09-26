Путин пошутил о конкуренте «Газпрома» в Белоруссии Путин пошутил, что в Белоруссии создали конкурента «Газпрома» запуском АЭС

Минск создал конкурента для «Газпрома», запустив первую атомную электростанцию в Белоруссии, пошутил президент России Владимир Путин. На встрече с лидером республики Александром Лукашенко он оценил, сколько электричества вырабатывает станция.

Как вы вчера сказали, около 40% электричества, электроэнергии выдается атомной электростанцией Белоруссии. Мы создали конкурента для «Газпрома», который поставлял просто первичный энергоноситель, и Белоруссия покупала, — отметил глава государства на встрече, проходившей в Кремле.

Президент добавил, что теперь Минск по-прежнему покупает топливо у Москвы. Однако потребности в этом сократились, признал Путин.

Ранее президент Белоруссии заявил, что между Москвой и Минском накопилось много вопросов. Лукашенко дал такой комментарий в связи с сообщениями о «частых встречах» с Путиным.

Также белорусский лидер высказался о возможности строительства АЭС на востоке республики с расчетом на ЛДНР и Новороссию. Лукашенко подчеркнул, что предстоит большой блок для обсуждения общих с РФ вопросов.