Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
26 сентября 2025 в 13:33

Путин пошутил о конкуренте «Газпрома» в Белоруссии

Путин пошутил, что в Белоруссии создали конкурента «Газпрома» запуском АЭС

Александр Лукашенко и Владимир Путин Александр Лукашенко и Владимир Путин Фото: kremlin.ru/Кристина Кормилицына/МИА «Россия сегодня»

Минск создал конкурента для «Газпрома», запустив первую атомную электростанцию в Белоруссии, пошутил президент России Владимир Путин. На встрече с лидером республики Александром Лукашенко он оценил, сколько электричества вырабатывает станция.

Как вы вчера сказали, около 40% электричества, электроэнергии выдается атомной электростанцией Белоруссии. Мы создали конкурента для «Газпрома», который поставлял просто первичный энергоноситель, и Белоруссия покупала, — отметил глава государства на встрече, проходившей в Кремле.

Президент добавил, что теперь Минск по-прежнему покупает топливо у Москвы. Однако потребности в этом сократились, признал Путин.

Ранее президент Белоруссии заявил, что между Москвой и Минском накопилось много вопросов. Лукашенко дал такой комментарий в связи с сообщениями о «частых встречах» с Путиным.

Также белорусский лидер высказался о возможности строительства АЭС на востоке республики с расчетом на ЛДНР и Новороссию. Лукашенко подчеркнул, что предстоит большой блок для обсуждения общих с РФ вопросов.

Владимир Путин
шутки
Белоруссия
Газпром
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Как отправиться в паломничество православному христианину: полный гид
Что посмотреть в Чебоксарах: топ-10 мест для туриста
На Западе назвали человека, который пошатнул позицию Трампа по Украине
Юрист раскрыл, что может грозить стилисту из-за конфликта с Instasamka
Удары «Герани» по подстанции в Чернигове попали на видео
Украина выпустила по России 10 беспилотников всего за несколько часов
Животным из Новосибирского зоопарка чуть не скормили яблоко со стеклом
Белгородскую область накрыла волна дронов и снарядов
Психолог предупредил об опасности «бэдроттинга»
Венгрия обвинила Хорватию в попытке заработать на украинском кризисе
Образ жизни и привычки богатых людей: что отличает миллионеров
Как выбрать хороший чай: советы от титестера
«Пора прекратить истерики»: Европу предупредили о дерзком замысле Киева
Атомная подлодка «Борей» всплыла недалеко от Хоккайдо и всполошила Японию
Стало известно, почему Светлаков и Малахов пропали из дела о «Крокусе»
Полиция устроила охоту на 12-летнего угонщика
Закон о тишине в ХМАО: режим и штрафы в 2025 году
На Западе нашли параллели между ЗАЭС и «Фукусимой-1»
«100 тыс. рублей»: в Госдуме призвали поднять зарплату дошкольных педагогов
МВД рассказало, как обманывают россиян с онлайн-подписками
Дальше
Самое популярное
Бабка в горшочках — готовим картофельную запеканку по-белорусски
Семья и жизнь

Бабка в горшочках — готовим картофельную запеканку по-белорусски

Налистники с творогом — вкусный рецепт блинчиков по-белорусски
Семья и жизнь

Налистники с творогом — вкусный рецепт блинчиков по-белорусски

Драчена, бабка и налистники — вкусные секреты белорусской кухни
Семья и жизнь

Драчена, бабка и налистники — вкусные секреты белорусской кухни

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.