Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о возможности строительства АЭС на востоке республики с расчетом на ЛНР, ДНР и Новороссию, сообщает БелТА. Лидер отметил, что предстоит большой блок для обсуждения общих вопросов с российской стороной.

Если будет решение, мы сразу начнем новую станцию ставить, если будет потребность на западе России и в освобожденных регионах, — отметил он.

Ранее президент России Владимир Путин во время выступления на Глобальном атомном форуме заявил, что в мире наступил новый технологический уклад. По словам главы государства, российская сторона уже создает дата-центры на своих атомных электростанциях. Также, как отметил президент, все больше сторон на мировой арене видят в мирном атоме возможности для долгосрочного ускоренного развития.

До этого Лукашенко заявил, что Путин лично запретил ракетный удар по центральному району Киева. Речь шла о возможной атаке комплекса «Орешник» по Банковой, где расположена резиденция главы Украины Владимира Зеленского. Он отметил, что у отдельных лиц в России якобы были определенные замыслы, о которых он знает, но не стал называть имен. По его словам, это была «инсайдерская информация».