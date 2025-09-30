Лукашенко раскрыл, кто должен играть главную роль в развитии СНГ и ЕАЭС Лукашенко: Россия должна играть центральную роль в развитии СНГ и ЕАЭС

Россия должна играть центральную роль в развитии СНГ и Евразийского экономического союза, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко. По его словам, которые приводит ТАСС, у Кремля должен быть готовый план по объединению этих союзов.

[Экс-президент Казахстана] Нурсултан Назарбаев часто подчеркивает — центром всего является Россия. Она должна иметь главный план, чтобы склеить, объединить, не дать развалиться в это время нашим союзам и нашему главному союзу, — отметил он.

До этого президент Белоруссии охарактеризовал закрытие Польшей границы с Белоруссией как недружественный шаг в отношении Китая. По его словам, это решение имеет политическую и имиджевую природу, а не экономическую. Глава государства выразил уверенность, что Китайская Народная Республика без труда справится с возникшей ситуацией.

Ранее сообщалось, что Пакистан рассматривает возможность вступления в ЕАЭС и уже проводит подготовительные мероприятия. По словам замминистра торговли страны Насира Хамида, власти государства сейчас изучают все возможности для этого.