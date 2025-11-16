Пленный боец ВСУ рассказал, как его попытались убить свои Пленный боец Чернявский рассказал, как ВСУ бьют дронами по сдавшимся сослуживцам

Сдавшийся в плен боец ВСУ Антон Чернявский рассказал, что сослуживцы хотели убить его дроном. По словам военнослужащего, которые передает РИА Новости, это произошло уже после того, как он попал в плен. В Минобороны РФ информацию не комментировали.

На «Ниве» мы пытались выехать. И тогда именно дрон ударил в «Ниву». Я получил осколочное ранение. Украинский дрон не мог не видеть, что это пленных везут, — сказал Чернявский.

Чернявский получил ранения в районе правого плеча, бедра и лопатки. Он предположил, что ВСУ пытаются убить сдающихся в плен, чтобы те не рассказали «чего-нибудь лишнего» ВС РФ.

До этого бойцы элитного подразделения морской пехоты ВСУ сдались в плен российским войскам под Красноармейском после нескольких дней выживания в окружении. Военнослужащие 38-й бригады были вынуждены питаться крысами после полного истощения запасов продовольствия. В Минобороны РФ информацию не комментировали.

Ранее сообщалось, что военнослужащие ВСУ массово сдаются в плен в Димитрове из-за тяжелых условий после атак российской армии. ВС РФ используют авиабомбы ФАБ-1500, ОДАБ-1500 и ФАБ-3000 с УМПК, что оказывает сильное давление на гарнизон, сообщают источники. В Минобороны РФ данную информацию также не комментировали.