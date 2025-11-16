Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
16 ноября 2025 в 10:50

Неизвестный набросился на 13-летнюю девочку в подъезде

В Магадане 13-летняя школьница отбилась от напавшего на нее в подъезде мужчины

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Школьница смогла отбиться от незнакомого мужчины, который напал на нее в подъезде, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Магаданской области. По информации ведомства, инцидент произошел в доме на улице Набережной реки Магаданки.

Девочка 2012 года рождения возвращалась с уроков. Незнакомец набросился на жертву в подъезде, но та закричала и спугнула злоумышленника. Мать пострадавшей написала заявление в полицию. Правоохранители нашли подозреваемого по камерам и задержали. Им оказался местный житель 1998 года рождения.

Ранее в Тыве арестовали жителя Кызыла, который набросился на школьницу в состоянии алкогольного опьянения. По словам очевидцев, мужчина остановил 14-летнюю девочку, повалил ее на асфальт и начал насильно целовать. Его обвинили в действиях сексуального характера. На допросе он полностью признал вину.

До этого стало известно, что житель Калуги притворялся слепым и трогал несовершеннолетних девочек в общественном транспорте. Одна из пострадавших рассказала, что мужчина сел рядом в автобусе и попытался к ней прикоснуться. Подросток сфотографировала педофила и велела ему выйти на остановке.

Магадан
дети
нападения
происшествия
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Раскрыто, где россияне хотели бы провести зиму
Дмитриев удивился «реакции» Вашингтона на коррупционный скандал на Украине
Умная колонка помогла россиянке узнать об изменах мужа
Скумбрия в горячем маринаде с грибами и лучком — пальчики оближешь!
Мошенники попытались развести на деньги 99-летнего ветерана
«До последнего украинца»: Ушаков раскрыл противников аляскинских соглашений
Названы возможные цели ВСУ на фоне их провалов на фронте
Ушаков раскрыл, ожидать ли встречи Путина и Трампа в ближайшее время
В Ленобласти перекрыли федеральную трассу после опрокидывания грузовика
Королевская семья Британии: новости, Миддлтон изменяла Уильяму с Гарри?
Пленный боец ВСУ назвал приказы своих командиров неисполнимыми
Появились кадры, как рецидивист расстрелял семью из пневматики
Умер голос «Каратэ-пацана» и «Бегущего в лабиринте»
У Киева заканчиваются электростанции: удары по Украине 16 ноября
Пекарский порошок: секрет пышной и воздушной выпечки
Идеальная запеканка: готовится сама, съедается мгновенно, топ-8 рецептов
В МЧС назвали количество жертв крупного пожара в подмосковном кафе
В Москве создали уникальные стационары для «сердечников»
ДТП почти парализовало движение на внешней стороне МКАД
Бывший настоятель одного из самых известных монастырей взят под стражу
Дальше
Самое популярное
Для этого салата варю только один ингредиент. «Фейерверк» — вкусный и эффектный салат привлечет в дом деньги и удачу
Общество

Для этого салата варю только один ингредиент. «Фейерверк» — вкусный и эффектный салат привлечет в дом деньги и удачу

Быстрый крем со сгущенкой! Идеальный крем-чиз: подходит для любого десерта
Семья и жизнь

Быстрый крем со сгущенкой! Идеальный крем-чиз: подходит для любого десерта

Картофельные лепешки — хоть на завтрак с маслом, хоть к селедочке с лучком. Очень вкусные и простые
Общество

Картофельные лепешки — хоть на завтрак с маслом, хоть к селедочке с лучком. Очень вкусные и простые

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.