Неизвестный набросился на 13-летнюю девочку в подъезде В Магадане 13-летняя школьница отбилась от напавшего на нее в подъезде мужчины

Школьница смогла отбиться от незнакомого мужчины, который напал на нее в подъезде, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Магаданской области. По информации ведомства, инцидент произошел в доме на улице Набережной реки Магаданки.

Девочка 2012 года рождения возвращалась с уроков. Незнакомец набросился на жертву в подъезде, но та закричала и спугнула злоумышленника. Мать пострадавшей написала заявление в полицию. Правоохранители нашли подозреваемого по камерам и задержали. Им оказался местный житель 1998 года рождения.

Ранее в Тыве арестовали жителя Кызыла, который набросился на школьницу в состоянии алкогольного опьянения. По словам очевидцев, мужчина остановил 14-летнюю девочку, повалил ее на асфальт и начал насильно целовать. Его обвинили в действиях сексуального характера. На допросе он полностью признал вину.

До этого стало известно, что житель Калуги притворялся слепым и трогал несовершеннолетних девочек в общественном транспорте. Одна из пострадавших рассказала, что мужчина сел рядом в автобусе и попытался к ней прикоснуться. Подросток сфотографировала педофила и велела ему выйти на остановке.