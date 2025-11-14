Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
14 ноября 2025 в 14:23

Набросившегося на школьницу педофила из Тывы арестовали

Житель Кызыла в Тыве был арестован после того, как набросился на школьницу на улице в состоянии алкогольного опьянения, сообщили в управлении Следственного комитета России по республике. Он обвиняется в действиях сексуального характера в отношении 14-летней девочки. На допросе 35-летний мужчина полностью признал вину.

Жителю Кызыла, обвиняемому в совершении противоправных действий в отношении малолетней, избрана мера пресечения в виде ареста, — говорится в сообщении.

Нападение на школьницу произошло днем 12 ноября. На опубликованных в Сети кадрах видно, как житель Кызыла останавливает девочку, валит на асфальт и начинает насильно целовать. После содеянного злоумышленник сбежал.

Мужчину задержали на следующий день. В отношении него возбудили уголовное дело. По данной статье злоумышленнику грозит до 20 лет лишения свободы.

Ранее в Москве арестовали иностранца за домогательства к девушке в автобусе. Мужчина воспользовался тем, что пассажирка уснула в салоне транспорта.

