12 ноября 2025 в 19:05

Педофил набросился на школьницу и попал на видео

В Тыве мужчина повалил школьницу и насильно поцеловал

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В Кызыле мужчина накинулся на школьницу и поцеловал, сообщает пресс-служба республиканского СУ СКР. На кадрах, опубликованных Telegram-каналом Baza, видно, как он останавливает девочку, о чем-то с ней говорит, а после валит на асфальт и начинает насильно целовать. После содеянного злоумышленник сбежал, в настоящее время его разыскивают.

Возбуждено уголовное дело «Иные действия сексуального характера». В настоящее время следователем проводятся все необходимые следственные действия, — сказано в сообщении ведомства.

Ранее Санкт-Петербургский городской суд приговорил в общей сложности к 36 годам лишения свободы Анастасию Павлову и ее сожителя Сохибжона Худайкулова за издевательства над 10-летней дочерью. Их признали виновными в причинении тяжкого вреда здоровью, изнасиловании и других преступлениях против ребенка.

До этого в Перми подростки, осужденные за изнасилование 16-летней девушки, оспорили приговор. После рассмотрения апелляции сроки сократили до семи лет и девяти месяцев колонии и восьми лет и трех месяцев колонии.

педофилы
происшествия
дети
Тыва
