30 сентября 2025 в 09:30

Боец Рындовский назвал принудительную мобилизацию на Украине трагедией

Максим Рындовский Максим Рындовский Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Боец MMA, заслуженный мастер спорта Украины по самбо и действующий чемпион мира и Европы по бразильскому джиу-джитсу Максим Рындовский в эксклюзивном интервью NEWS.ru назвал принудительную мобилизацию трагедией. Он отметил, что отсутствие какой-либо реакции на нее выглядит страшно.

Это трагедия. Людей просто выдергивают с улиц, из домов. Все это происходит на глазах у детей, бросают коляски. Страшно, что это стало нормой и на это нет никакой реакции. Я не понимаю, как эти люди могут быть полезны. Их отправляют как щит. Когда их не становится, их списывают на пропавших без вести, и все, — заявил Рындовский.

Ранее Рындовский рассказал, что спортсмены с Украины не жмут россиянам руки на международных турнирах не из-за личной неприязни, а по принуждению. По его словам, они боятся лишиться денег. Рындовский добавил, что среди спортсменов бывают исключения, которые поддались «зомбированию». Однако большинство, отметил боец, остаются «нормальными ребятами», переживающими за обе стороны, с которыми он продолжает общаться.

