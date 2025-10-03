Армянского архиепископа Микаеля приговорили к двум годам колонии

Суд общей юрисдикции в Ереване вынес обвинительный приговор главе Ширакской епархии Армянской апостольной церкви архиепископу Микаелю по делу о незаконных призывах к захвату власти, сообщает «Sputnik Армения». Решение о назначении двух лет лишения свободы вызвало резкую реакцию публики в зале суда. Присутствующие начали подниматься с мест, скандируя «Позор!».

Отмечается, что архиепископ встретил решение судьи улыбкой. У защиты есть возможность обжаловать приговор.

Ранее десятки граждан собрались на митинге у посольства Армении в Москве, выражая протест против действий премьер-министра республики Никола Пашиняна. Акция последовала за решением армянских властей признать архиепископа виновным в призывах к захвату власти.

