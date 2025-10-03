Клуб «Валдай»
03 октября 2025 в 16:58

Армянского архиепископа Микаеля приговорили к двум годам колонии

Архиепископ Микаэл Аджапахян Архиепископ Микаэл Аджапахян Фото: РИА Новости

Суд общей юрисдикции в Ереване вынес обвинительный приговор главе Ширакской епархии Армянской апостольной церкви архиепископу Микаелю по делу о незаконных призывах к захвату власти, сообщает «Sputnik Армения». Решение о назначении двух лет лишения свободы вызвало резкую реакцию публики в зале суда. Присутствующие начали подниматься с мест, скандируя «Позор!».

Отмечается, что архиепископ встретил решение судьи улыбкой. У защиты есть возможность обжаловать приговор.

Ранее десятки граждан собрались на митинге у посольства Армении в Москве, выражая протест против действий премьер-министра республики Никола Пашиняна. Акция последовала за решением армянских властей признать архиепископа виновным в призывах к захвату власти.

До этого сбежавшего из Кронштадтского районного суда бывшего чиновника Росимущества Бориса Авакяна нашли мертвым в консульстве Армении в Санкт-Петербурге. Его обвиняли в уклонении от уплаты таможенных сборов на сумму более 4,2 млрд рублей. Он скрылся с судебного заседания, отпросившись у конвоя «на перекур».

