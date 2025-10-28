Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
28 октября 2025 в 11:09

Прапорщик получил суровый приговор за работу «курьером» для заключенных

Экс-инспектор ИК-7 получил 11,5 года за взятки и сбыт наркотиков

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Бывший инспектор исправительной колонии № 7 в Мелеузе приговорен к 11 годам лишения свободы в колонии строгого режима за организацию нелегальной курьерской деятельности для заключенных, сообщает объединенная пресс-служба судов Республики Башкортостан. Прапорщик систематически проносил на территорию тюрьмы мобильные телефоны, сигареты, продукты питания и наркотические вещества.

Общая сумма полученных им денежных вознаграждений составила почти 111 тыс. рублей. Правоохранительные органы задержали прапорщика в момент совершения преступления. В ходе судебного разбирательства обвиняемый признал свою вину только в части получения взяток. Помимо тюремного срока, суд назначил ему денежный штраф в размере миллиона рублей.

Начальник женской исправительной колонии № 1 во Владимирской области задержан по подозрению в получении крупной взятки. Соответствующее сообщение распространила пресс-служба регионального СУ СК. Следственные органы установили, что инцидент произошел 13 октября возле административного корпуса учреждения в поселке Головино. Задержание произошло непосредственно в момент передачи денежных средств.

колонии
приговоры
суды
взятки
коррупция
