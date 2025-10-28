Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
28 октября 2025 в 11:18

«Выпускают недоумков»: в ГД нашли ответственных за выходки рэперов на шоу

Депутат Милонов призвал наказывать концертные площадки за выходки рэперов на шоу

Виталий Милонов Виталий Милонов Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Недопустимое поведение рэперов во время выступлений должно караться штрафами для концертных площадок, заявил NEWS.ru депутат Госдумы Виталий Милонов, комментируя скандальное выступление исполнителя Icegergert (настоящее имя — Георгий Гергерт) в Москве. По его словам, риск уменьшения доходов позволит контролировать поведение артистов.

Обидно, что у Басты (рэпер. — NEWS.ru) в Gazgolder такие резиденты, [как Icegergert], конечно. Но здесь, наверное, объяснять человеку с невысоким IQ достаточно тяжело, что хорошо, что плохо. Есть ответственность площадок, потому что те, кто организует эти концерты, кто занимается деньгами и сборами, они-то как раз более сообразительны, нежели исполнители. И, конечно, необходимо, чтобы площадки несли серьезную ответственность за выходки экзальтированных исполнителей, — высказался Милонов.

Он пояснил, что в данном случае организаторы мероприятия найдут способ донести до исполнителя правила поведения, так как за нарушение этих правил предусмотрены серьезные рыночные штрафы. По его словам, подобные выходки уже не будут караться московской полицией, которая составляет протокол и выписывает штраф в размере 500 рублей.

Площадка должна отвечать за то, что у них делается. Не надо все сваливать на Icegergert. Вы сами его позвали. Вы сами знали, что он поет. Выставляя таких артистов на публику, несите ответственность за них. Они же всех недоумков выпускают ради хайпа, ради шума, чтобы получать деньги, и ничего, кроме денег, не интересует. Поэтому если это будет приносить не прибыль, а убыток, то они в миг все поправят, — заключил Милонов.

Ранее глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина сообщила, что на концерте в Москве Icegergert закончил выступление скандальным выкриком, который пропагандирует криминальную субкультуру. По ее словам, это не первый случай, когда творчество артиста оказывается в центре внимания правоохранительных органов.

