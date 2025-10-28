Макрону пообещали ярость французов в случае отправки войск на Украину Депутат Шеремет назвал губительной идею Макрона об отправке войск на Украину

Идея президента Франции Эммануэля Макрона отправить войска на Украину представляет собой крайне губительную инициативу, заявил NEWS.ru депутат Госдумы Михаил Шеремет. По его словам, планы французского лидера не встретят поддержки среди граждан его страны.

Россия будет расценивать враждебные действия Макрона как агрессию и открытую интервенцию, несущую прямую угрозу безопасности нашей страны. Поэтому в случае реализации Францией своих милитаристских планов она автоматически станет третьей стороной конфликта и законной военной целью, которая будет немедленно уничтожена. Сам же Макрон должен помнить, что подавляющая часть французов сегодня не поддерживает его деструктивную политику. В случае реализации этого губительного решения даже крепкие стены Бастилии не спасут его от собственных разъяренных граждан, — высказался Шеремет.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил заявление Службы внешней разведки РФ о присутствии иностранных военных в зоне специальной военной операции. По его словам, российские военнослужащие уже ведут их уничтожение.