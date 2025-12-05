Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Долги других стран перед Россией достигли 30-летнего максимума

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Россия в прошлом году нарастила кредитование государств-партнеров до $33 млрд (около 2,5 трлн рублей), следует из данных Всемирного банка. Согласно материалам, которые приводит РИА Новости, общий долг других стран перед Москвой достиг максимума с 1998 года, когда эта отметка находилась на уровне $38 млрд (около 2,8 трлн рублей).

В документах отмечается, что всего долги перед Россией имеют 38 стран. Больше всех в минувшем году занимала Бангладеш — за год ее задолженность выросла на $1,2 млрд (около 91 млрд рублей). Долги Египта выросли на $815 млн (около 61 млрд рублей), Индии — на $799 млн (около 60 млрд рублей). В списке также фигурируют Узбекистан, Афганистан, Йемен и Шри-Ланка. Больше остальных расплатилась по долгам Белоруссия, снизив свои обязательства на $125 млн (около 9,5 млрд рублей).

Ранее стало известно, что Грузия полностью рассчиталась с долгом перед Россией. В графе внешнего госдолга перед РФ впервые стоит прочерк — ранее долг составлял $3,997 млн (около 331 млн рублей). Сведения о внешнем долге Грузии ведутся с 2003 года. Тогда общий госдолг республики составлял $1,56 млрд (129 млрд рублей).

