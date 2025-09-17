Грузия окончательно расплатилась с Россией по долгам

Грузия полностью выплатила многолетний долг перед Россией, сообщает ТАСС со ссылкой на данные Министерства финансов страны. Так, в графе, где указана сумма внешнего госдолга перед РФ, впервые стоит прочерк. Причем все предыдущие месяцы долг неизменно оставался на уровне $3,997 млн (около 331 млн рублей).

Данные о внешнем долге Грузии доступны с 2003 года. Тогда общий размер госдолга республики составил $1,56 млрд (129 млрд рублей), где на Россию приходилось $156,9 млн (12,9 млрд рублей). По этому показателю РФ была на втором месте после Туркмении.

В последующие годы задолженность страны перед РФ сокращалась ежегодно на несколько миллионов долларов. В результате, по итогам 2013 года она составила $100,4 млн (8,3 млрд рублей), к концу 2018 года опустилась до $61,4 млн (5 млрд рублей), а еще через пять лет, в конце 2022 года, составила $25,4 млн (2,1 млрд рублей).

