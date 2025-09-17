Празднование Дня города в Москве
«Интервидение-2025»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
17 сентября 2025 в 10:28

Грузия окончательно расплатилась с Россией по долгам

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Грузия полностью выплатила многолетний долг перед Россией, сообщает ТАСС со ссылкой на данные Министерства финансов страны. Так, в графе, где указана сумма внешнего госдолга перед РФ, впервые стоит прочерк. Причем все предыдущие месяцы долг неизменно оставался на уровне $3,997 млн (около 331 млн рублей).

Данные о внешнем долге Грузии доступны с 2003 года. Тогда общий размер госдолга республики составил $1,56 млрд (129 млрд рублей), где на Россию приходилось $156,9 млн (12,9 млрд рублей). По этому показателю РФ была на втором месте после Туркмении.

В последующие годы задолженность страны перед РФ сокращалась ежегодно на несколько миллионов долларов. В результате, по итогам 2013 года она составила $100,4 млн (8,3 млрд рублей), к концу 2018 года опустилась до $61,4 млн (5 млрд рублей), а еще через пять лет, в конце 2022 года, составила $25,4 млн (2,1 млрд рублей).

Ранее сообщалось, что официальный курс рубля в России резко вырос, о чем свидетельствуют данные Центробанка. Доллар подешевел до 83,07 рубля — падение иностранной валюты составило 1,31 рубля. Евро также ослабил позиции — он подешевел до 97,45 рубля.

Грузия
Россия
госдолг
страны
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Тень с ножом в святом месте: маньяк из Сергиева Посада до сих пор на свободе?
Депутаты Госдумы определились с исключениями для медицинской реформы
Известному российскому бизнесмену избрали меру пресечения
В Москве досрочно освободили осужденного за хищение 4,2 млрд бизнесмена
Объяснены причины истерики стран Запада из-за «Орешника»
Индия готовит красную дорожку для Путина
В МВД раскрыли, как распознать мошеннический онлайн-магазин цветов
В городе разводных мостов появится памятник жертвам пандемии
Путин продлил контрсанкции до конца 2027 года
Эксперт рассказал, как оценить готовность батарей к отопительному сезону
Назван регион, где ВСУ могут попытаться повторить «курскую авантюру»
Танк с «мангалом судного дня» сняли в зоне СВО
Раскрыты планы ЕС по беспрецедентным санкциям против России
Надбавки к пенсии в 2026 году: кто и сколько получит, условия
Миротворцы ООН оказались ненужными для Украины
В Тюмени подростки захотели ногами «перевоспитать» сверстника
Мужчина запустил стиральную машину с новорожденным внутри барабана
Депутат получил зарплату в цифровых рублях и не смог купить еду
Воробьев рассказал о программе «Герои Подмосковья» для участников СВО
В Минпросвещения оценили средний балл абитуриентов колледжей
Дальше
Самое популярное
Рецепт хрустящей маринованной капусты «Пелюстка» со свеклой
Общество

Рецепт хрустящей маринованной капусты «Пелюстка» со свеклой

Узбекский плов в казане — три рецепта для настоящих гурманов
Общество

Узбекский плов в казане — три рецепта для настоящих гурманов

Наваристый суп харчо с говядиной на косточке и рисом — пошаговый рецепт
Общество

Наваристый суп харчо с говядиной на косточке и рисом — пошаговый рецепт

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.