«Позор для суворовца»: депутат резко ответил на выходку Icegergert

Рэпер Icegergert (настоящее имя — Георгий Гергерт) опозорил звание суворовца, используя сцену для пропаганды тюремных лозунгов, поэтому для искупления ему следует отдать прибыль с концерта на нужды СВО, заявил NEWS.ru депутат Брянской областной думы, председатель движения «Россия Православная» Михаил Иванов. По его словам, подобные призывы, связанные с запрещенным движением, наносят огромный вред молодежи и подрывают устои общества.

Это позор для суворовца, когда человек, получивший военно-патриотическое воспитание в училище, использует популярность для распространения тюремных лозунгов. Призывы Icegergert, связанные с запрещенным движением, это не просто слова, это плевок в сторону нашего общества и государства. Я призываю этого молодого человека публично покаяться в содеянном и поступить по-мужски. Все средства, заработанные на том концерте, где он позволил себе подобное, должны быть направлены на поддержку наших воинов, участвующих в СВО, — высказался Иванов.

Он отметил, что движение «Россия Православная» всегда последовательно выступает за укрепление традиционных духовных и нравственных ценностей. По словам депутата, молчаливое наблюдение за тем, как артисты пропагандируют преступную идеологию, является абсолютно недопустимым.

Наше движение всегда выступало за укрепление духовных и нравственных ценностей. Мы не можем молча наблюдать, как так называемые артисты пропагандируют откровенно преступную идеологию. Это абсолютно недопустимо и должно быть осуждено на самом высоком уровне. Требуется самая серьезная оценка произошедшего со стороны правоохранительных органов, — резюмировал Иванов.

Ранее глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина сообщила, что Icegergert завершил свое выступление в Москве скандальным экстремистским выкриком, пропагандирующим криминальную субкультуру. Инцидент произошел 26 октября во время концерта исполнителя, где он поднял тост с запрещенной фразой.