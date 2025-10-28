В Крыму назначили нового министра транспорта

Глава Крыма Сергей Аксенов назначил Арсения Козловского министром транспорта республики. Руководитель региона подписал соответствующий указ, он опубликован на официальном портале правительства Крыма.

На должность министра транспорта Республики Крым назначен Арсений Дмитриевич Козловский, — говорится в указе.

Аксенов в Telegram-канале пожелал чиновнику успехов и плодотворной работы в новой должности. С 2003-го по 2013-й Козловский служил в органах безопасности России. С 2014-го по 2017-й он работал директором Комбината по благоустройству и ресурсно-снабжающему хозяйству, который находится в подмосковном Одинцово.

С 2018 по 2020 год Козловский занимал пост гендиректора Омского завода металлоконструкций. В 2020-2022-х работал замглавы городского округа Дзержинский Московской области, а затем — замглавы Истры.

В июне 2024-го Козловский стал замминистра, а с декабря — первым замминистра транспорта Крыма. В августе того же года Николай Лукашенко ушел в отставку с поста главы ведомства. После него врио были Дмитрий Могилевский и Людмила Олейник.

Ранее Аксенов сообщил, что с 26 октября в Крыму возобновляется работа 270 автозаправочных станций, на которых бензин и дизельное топливо будут доступны без ограничений. Сведения о расположении действующих АЗС должны опубликовать на портале правительства полуострова.