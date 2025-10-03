В Госдуме раскрыли, станет ли рак основной угрозой к 2050 году

Ключевым фактором увеличения онкологических заболеваний является старение населения, заявил зампред комитета Госдумы по охране здоровья Алексей Куринный во время пресс-конференции в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей». Так он прокомментировал прогноз ученых о росте числа смертей от рака к 2050 году почти на 75% по сравнению с 2023 годом, передает корреспондент NEWS.ru. По его словам, профилактика и развитие методов лечения помогут снизить смертность.

Чем старше человек, тем большая вероятность того, что он получит то или иное онкологическое заболевание. <...> Общая тенденция старения населения влечет за собой в том числе и то, что количество онкологических заболеваний будет расти и дальше. <...> Это совершенно очевидная тенденция. Говорить о 2050 годе, мне кажется, пока довольно смело, — поделился эксперт.

Куринный отметил, что точные прогнозы не учитывают текущие технологии, которые меняются почти каждый год. При этом улучшение методов лечения и излечимости онкологических заболеваний дает надежду на снижение смертности.

Ранее в Самарской области у 2051 пациента выявили онкологические заболевания с начала 2025 года. Более 1500 случаев обнаружили на ранней стадии, что позволило своевременно начать лечение. Диагностику проводили в 12 центрах амбулаторной онкологической помощи.