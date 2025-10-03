Клуб «Валдай»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 31.10.2025, не оферта.
03 октября 2025 в 17:11

В Госдуме раскрыли, станет ли рак основной угрозой к 2050 году

Депутат Куринный: старение населения повышает риск онкологических заболеваний

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Ключевым фактором увеличения онкологических заболеваний является старение населения, заявил зампред комитета Госдумы по охране здоровья Алексей Куринный во время пресс-конференции в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей». Так он прокомментировал прогноз ученых о росте числа смертей от рака к 2050 году почти на 75% по сравнению с 2023 годом, передает корреспондент NEWS.ru. По его словам, профилактика и развитие методов лечения помогут снизить смертность.

Чем старше человек, тем большая вероятность того, что он получит то или иное онкологическое заболевание. <...> Общая тенденция старения населения влечет за собой в том числе и то, что количество онкологических заболеваний будет расти и дальше. <...> Это совершенно очевидная тенденция. Говорить о 2050 годе, мне кажется, пока довольно смело, — поделился эксперт.

Куринный отметил, что точные прогнозы не учитывают текущие технологии, которые меняются почти каждый год. При этом улучшение методов лечения и излечимости онкологических заболеваний дает надежду на снижение смертности.

Ранее в Самарской области у 2051 пациента выявили онкологические заболевания с начала 2025 года. Более 1500 случаев обнаружили на ранней стадии, что позволило своевременно начать лечение. Диагностику проводили в 12 центрах амбулаторной онкологической помощи.

депутаты
рак
здоровье
Госдума
Семен Товстый
С. Товстый
Оксана Прачёва
О. Прачёва
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Украинский дрон атаковал торговый центр с посетителями под Курском
Удар российских «птичек» по блиндажу ВСУ попал на видео
Французский крем-суп из тыквы: согревает и дарит уют в любую погоду
Черная метка ЕC. Как РФ будет уничтожать пиратов, нападающих на наши суда
Алсу — готовим татарский эликсир здоровья, который сквасится сам
Боец подразделения «Орлан» погиб после атаки дрона в Шебекино
Три региона России получат 2,3 млрд рублей на детсады и школы
Раскрыто, что происходило в атакованном ВС РФ ресторане «Тбилисо»
Житель Петербурга пойдет под суд за уклонение от налогов на 247 млн рублей
Трамп высмеял ИИ-роликом известного политика
Отъезд из РФ, тайный брак, работа в США: как живет актриса Елена Корикова
В ГД объяснили, почему РКН дали права администратора в Telegram-каналах
Трамп пообещал ХАМАС «невиданный ад» при одном условии
В эстонском МИД пригрозили России боевой авиацией
Тренер сборной России не сдержал эмоций после прогулки по Баку
«Вас найдут и уничтожат»: Трамп озвучил резкую угрозу в адрес ХАМАС
В Мурманской области запретили «блатных» Аль Пачино и Тома Харди
Сбежавшую из российского зоопарка птицу-носорога поймали обычным сачком
Забившему возлюбленную до смерти жителю Кузбасса вынесли приговор
Вильфанд рассказал, какой будет предстоящая зима
Дальше
Самое популярное
Армении объяснили, как перестать быть «слабым звеном» ЕАЭС
Мир

Армении объяснили, как перестать быть «слабым звеном» ЕАЭС

Ласточкины гнезда с ветчиной, сыром и грибами. Вкусный и необычный ужин! Без возни и танцев с бубном
Общество

Ласточкины гнезда с ветчиной, сыром и грибами. Вкусный и необычный ужин! Без возни и танцев с бубном

Свыше 80 БПЛА ВСУ уничтожены за ночь над российскими регионами
Власть

Свыше 80 БПЛА ВСУ уничтожены за ночь над российскими регионами

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.