03 октября 2025 в 18:10

В ГД объяснили, почему РКН дали права администратора в Telegram-каналах

Депутат Свинцов: Роскомнадзор будет бороться с фейками в Telegram-каналах

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Роскомнадзор намерен пресекать распространение недостоверных данных в Telegram-каналах, заявил NEWS.ru депутат Госдумы Андрей Свинцов. По его словам, в текущих условиях крайне важно избегать появления фейков в информационных ресурсах.

Информационная война — это часть спецопераций против России. И мы наблюдаем регулярно, что в различных анонимных Telegram-каналах начинают распространяться либо фейки, либо какая-то лживая информация. И разные объемы Telegram-каналов начинают репостить друг друга, создавая такую информационную волну, которое негативно может повлиять на те или иные события в России. Таким образом, государство должно пресекать немедленно попытки раскачки любой ситуации, — отметил Свинцов.

Депутат подчеркнул, что в чатах регулярно обсуждают не только внутренние и международные новости, но и экономические события, влияющие на стоимость акций. На этом фоне, по его словам, легкомысленное отношение к информации в интернете недопустимо.

Сейчас мы находимся в очень острой фазе. Вы видели последнее выступление президента [Владимира Путина], он отчетливо дал понять, что НАТО находится фактически в таком состоянии, как заряженный арбалет, который может в любой момент выстрелить. Поэтому в случае возникновения какой-то чрезвычайной ситуации мы должны быть в безопасности с точки зрения информационного пространства, — добавил Свинцов.

Он пояснил, что Telegram сегодня представляет собой серую зону, где злоумышленники могут использовать платформы для распространения негативной информации. По словам депутата, в некоторых странах «цветные революции» привели к хаосу, и для предотвращения подобных событий в России необходимо, чтобы государство полностью контролировало информационные ресурсы.

Ранее появилась информация, что для регистрации каналов в Telegram теперь необходимо использовать бот Роскомнадзора. Его активация требуется после подачи заявления через портал «Госуслуги».

