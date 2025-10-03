Владельцев Telegram-каналов обязали добавить бот РКН в администраторы

Telegram-бот Роскомнадзора стал обязательным для регистрации каналов, сообщила пресс-служба ведомства. Его необходимо запустить после подачи заявления через портал «Госуслуги».

После подачи заявления на регистрацию через портал Госуслуг необходимо обязательно из своего аккаунта в Telegram запустить специальный бот, — сказано в сообщении.

Другой процедуры подтверждения владения каналом не предусмотрено. Полученный регистрационный номер нужно вручную ввести в бот для сверки.

Если пользователь пропустит этот шаг, заявление автоматически вернется с формальной отметкой об отказе. В этом случае процедуру придется проходить заново.

Ранее глава Роскомнадзора Андрей Липов заявил, что благодаря блокировке звонков в мессенджерах WhatsApp и Telegram у злоумышленников сократилось число каналов для мошенничества. Он отметил, что голосовой контакт с жертвой был важен для аферистов. Руководитель РКН добавил, что случаи мошенничества через телефонные звонки пресекаются с помощью системы «Антифрод».

Депутат Госдумы Нина Останина между тем заявила, что в России необходимо ввести возрастные ограничения и идентификацию геймеров в видеоиграх, чтобы предотвратить трагедии, подобные нападению подростка в архангельском техникуме. По ее словам, такие меры помогут защитить детей от влияния опасного контента.