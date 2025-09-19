«Интервидение-2025»
19 сентября 2025 в 13:44

В РКН раскрыли положительный эффект от блокировки звонков в WhatsApp

РКН: блокировка звонков в WhatsApp и Telegram ослабила возможности мошенников

Благодаря блокировке звонков в мессенджерах WhatsApp и Telegram у злоумышленников сократилось число каналов для мошенничества, заявил «Известиям» глава Роскомнадзора Андрей Липов. Он отметил, что голосовой контакт с жертвой был важен для аферистов. Руководитель РКН добавил, что случаи мошенничества через телефонные звонки пресекаются с помощью системы «Антифрод».

Нам удалось избирательно ограничить тот функционал, которым в основном пользуются мошенники, ведь для них голосовой контакт с жертвой принципиально важен, — сказал Липов.

Ранее Липов заявил, что национальный мессенджер MAX заблокировал более 70 тыс. сим-карт мошенников. Он отметил, что стран с полноценным цифровым суверенитетом в мире — единицы.

До этого в МВД сообщили, что мессенджер Telegram является главной площадкой для вовлечения несовершеннолетних в преступную деятельность. Мошенники активно используют его скрытые функции для вербовки детей и подростков. Для этих целей в мессенджере создаются анонимные чаты и закрытые каналы, где обсуждается незаконный «заработок» и публикуются специфические вакансии.

