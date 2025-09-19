Мессенджер MAX заблокировал свыше 70 тысяч сим-карт мошенников

Национальный мессенджер MAX заблокировал более 70 тыс. сим-карт мошенников, сообщил «Известиям» глава РКН Андрей Липов. По его словам, стран с полноценным цифровым суверенитетом в мире — единицы.

Цифровой суверенитет — это еще и умение себя защищать. Стран с полноценным цифровым суверенитетом меньше, чем государств с ядерным оружием, — подчеркнул Липов.

Глава Роскомнадзора отметил, что важнейшим признаком такого суверенитета является способность национальной цифровой экосистемы эффективно работать даже при попытках отключить государство от внешнего интернета. Липов заявил, что только Россия, США и Китай способны поддерживать это на высоком уровне. Он подчеркнул, что российские поисковики, соцсети, видеоплатформы и мессенджеры дают стране информационную независимость.

Ранее гендиректор VK Владимир Кириенко сообщил, что мессенджер MAX преодолел отметку в 35 млн зарегистрированных пользователей. По его словам, с момента запуска в июне сервис показал стабильный рост аудитории.