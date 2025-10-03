В эстонском МИД пригрозили России боевой авиацией

Канцлер Министерства иностранных дел Эстонии Йонатан Всевиов допустил возможность направлять самолеты НАТО в сторону российских городов, сообщает британское издание Telegraph. Такой шаг может быть предпринят Альянсом в качестве ответной меры на потенциальное нарушение воздушного пространства стран-участниц.

Мы хотим, чтобы Россия поняла, что она столкнется с единой НАТО — не с коллективом стран, а с единым фронтом, истребители которого могут действовать в воздушном пространстве союзников, — заявил дипломат.

Он конкретизировал, что в случае полета российских самолетов в направлении Эстонии, авиация других государств Альянса может синхронно направиться, например, к Мурманску. Эстонский чиновник подчеркнул необходимость формирования единого и скоординированного подхода к возможным эксцессам в воздушном пространстве.

Ранее Politico сообщала, что проект создания оборонной стены из беспилотников вызвал споры в европейских странах. Некоторые участники ЕС сочли инициативу завышенной и плохо проработанной. Авторы статьи утверждают, что находящиеся ближе к России страны — Латвия, Литва, Эстония и Польша — требуют немедленного укрепления обороны, в то время как западные члены ЕС сомневаются в необходимости масштабной дроновой инфраструктуры.