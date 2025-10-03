Клуб «Валдай»
03 октября 2025 в 12:29

В ЕС убеждены, что «стена дронов» против России уже трещит по швам

Politico: план создать «стену дронов» против России расколол Евросоюз

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Проект создания оборонной стены из беспилотников вызвал споры в европейских странах, пишет Politico. Некоторые участники ЕС сочли инициативу завышенной и плохо проработанной.

Последние дебаты по вопросам обороны в Европе раскололи страны, требующие немедленной защиты от России, и те, кто находится дальше от этой угрозы, — сказано в материале.

Авторы статьи утверждают, что находящиеся ближе к России страны — Латвия, Литва, Эстония и Польша — требуют немедленного укрепления обороны, в то время как западные члены ЕС сомневаются в необходимости масштабной дроновой инфраструктуры.

Аналитики указывают на отсутствие единой системы обнаружения БПЛА в Евросоюзе и завышенную стоимость применения ракет для перехвата дешевых беспилотников. Кроме того, финансирование проекта возможно только при поддержке всех стран ЕС, что осложняет реализацию.

Ранее министр обороны Великобритании Джон Хили рассказал, что совместно изготовленные британско-украинские беспилотники будут интегрированы в общеевропейский проект создания «стены дронов». Это делается для укрепления противовоздушной обороны стран НАТО, отметил он.

