Три региона России получат 2,3 млрд рублей на детсады и школы

Мишустин: Белгородская, Брянская и Курская области получат 2,3 млрд рублей

Белгородская, Брянская и Курская области получат свыше 2,3 млрд рублей на восстановление и модернизацию детских садов и школ, сообщил председатель правительства РФ Михаил Мишустин на заседании кабинета министров. Выделенные средства позволят создать современные условия для обучения детей в указанных регионах.

Предусмотрим для Белгородской, Брянской, Курской областей свыше 2,3 млрд рублей. Эти ресурсы помогут обновить и восстановить детские сады и школы, чтобы дети учились в хороших современных условиях, — говорится в сообщении.

Ранее Мишустин в ходе заседания правительства заявил, что уровень дефицита федерального бюджета России сохранится на допустимом уровне. Глава кабинета министров дал такой прогноз на 2026 год, подчеркнув, что социальные обязательства, развитие инфраструктуры и вопросы обороны остаются ключевыми бюджетными приоритетами.

Кроме того, премьер-министр в телеграмме участникам форума «Леса России», опубликованной на сайте правительства, заявил о стратегической важности лесного комплекса для улучшения состояния окружающей среды и обеспечения благоприятных условий жизни миллионов граждан. Глава кабинета министров подчеркнул, что лесные экосистемы, занимающие свыше 50% территории страны, выполняют функцию «легких планеты».

