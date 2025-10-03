Клуб «Валдай»
Раскрыта роль миллиардера Сулейманова в громких преступлениях

Миллиардера Сулейманова подозревают в убийствах лидера профсоюза и главы ФСФО

Ибрагим Сулейманов Ибрагим Сулейманов Фото: t.me/moscowcourts*

Миллиардера Ибрагима Сулейманова подозревают в причастности к убийству лидера профсоюза «Внуковских авиалиний» Геннадия Борисова и бывшего главы Федеральной службы по финансовому оздоровлению и банкротствам Георгия Таля, сообщает «Коммерсант». Сулейманова также проверяют на причастность к другим преступлениям, включая подготовку нападения на адвоката.

Нападение на Борисова произошло в январе 1999 года в Москве — ему нанесли 12 ножевых ранений. В свою очередь, Таль был застрелен у офиса в апреле 2004 года.

Ранее Сулейманова задержали в его загородном доме на Рублевке по подозрению в организации убийства: в жилище провели обыски. После этого бизнесмена доставили в изолятор временного содержания.

Позднее Сулейманов попросил Басманный суд Москвы провести открытое заседание по выбору меры пресечения. При этом обвиняемый выразил недовольство присутствием журналистов.

До этого стало известно, что следствие на протяжении нескольких лет собирало доказательную базу. Перелом в деле наступил после выявления ключевого свидетеля. На основании собранных материалов следователи планируют ходатайствовать об аресте бизнесмена.

