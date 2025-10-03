В Петербурге стало сложнее купить алкоголь ночью

В Санкт-Петербурге из городского реестра ресторанов, подтверждающего право продавать алкоголь после 22:00, исключили 40 заведений, сообщает Business FM Петербург. Как уточнили в комитете по промышленной политике, инновациям и торговле, решение связано с нарушениями в документах и отсутствии договоров на охрану. Всего в реестр с 1 сентября включили 192 ресторана, более 50 заявок оставили без рассмотрения.

Половина предпринимателей решила «сесть на дно» и не будет входить ни в какой реестр, а будет разбираться на месте. Если будут проблемы, то с полицией, а если вопрос возникнет с лицензией, то <...> будут решать его в лицензионной палате. К тем людям, которые подались в список, пришли <...> и просто их закрыли, — рассказала ресторатор Екатерина Бокучава.

Причины отказа во включении различны: у одних заведений отсутствует договор на охрану, у других нет электронной цифровой подписи в онлайн-заявлении, третьи предоставили недостоверные сведения. В общей сложности в комитет поступило 349 заявок, из них 66 находятся в работе, а более 50 заявлений оставлены без рассмотрения.

Ранее сооснователь ассоциации виноградарей и виноделов «Севастополь» Олег Николаев спрогнозировал рост цен на импортные и российские вина на 20% в начале 2026 года. По его словам, производители будут вынуждены заложить в отпускную стоимость повышение акцизов на алкоголь и увеличение НДС.