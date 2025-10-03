Обвиняемый в убийстве миллиардер Сулейманов не смог разжалобить суд Миллиардера Сулейманова отправили в СИЗО за заказное убийство Таля

Басманный суд Москвы отправил в СИЗО миллиардера Ибрагима Сулейманова по делу о заказном убийстве экс-главы Федеральной службы по финансовому оздоровлению и банкротству Георгия Таля, сообщила пресс-служба городских судов общей юрисдикции. Речь идет о нападении, произошедшем 28 апреля 2004 года в Москве.

Постановлением Басманного районного суда города Москвы удовлетворено ходатайство <…> об избрании меры пресечения в виде заключения в отношении Сулейманова Ибрагима Амеевича <…> на срок два месяца, — сказано в сообщении.

Сулейманова задержали в загородном доме на Рублевке, где силовики также провели обыски. В отделение полиции ему дважды вызывали скорую из-за жалоб на боли в спине и шее. Медики сделали миллиардеру обезболивающие уколы. Уголовное дело Сулейманова расследует центральный аппарат Следственного комитета России.

Позже стало известно о смерти предполагаемого сообщника бизнесмена Абакара Дарбишева, которого в СМИ называют лидером дагестанской ОПГ. Он скончался вскоре после задержания. Причины не сообщаются.