Воздушное французское безе: идеальный десерт за минуту

Если хотите приготовить нежный и воздушный десерт, французское безе станет отличным выбором. Этот рецепт прост и потребует минимального набора ингредиентов.

Для французского безе вам понадобятся: 4 яичных белка, 200 г сахара-песка и щепотка соли. Взбейте белки с солью до крепких пиков, поэтапно вводя сахар по 1 столовой ложке, пока масса не станет блестящей и густой. Выложите безе ложкой или отсадите на противень и выпекайте при 90–100 градусах около 1,5 часа до хрустящей корочки.

Такой десерт отлично подойдет и для гостей, и для уютного чаепития дома. Французское безе всегда получается воздушным и нежным благодаря простым ингредиентам и правильным пропорциям. Попробуйте — это совсем несложно!

Ранее мы поделились рецептом баскского чизкейка.