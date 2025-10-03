В США началось слушание по приговору P. Diddy

В пятницу, 3 октября, в США началось вынесение приговора рэперу P. Diddy (настоящее имя — Шон Комбс), передает The Guardian. Ранее музыкант находился в федеральной тюрьме Бруклина.

Отмечается, что во время заседания P. Diddy был одет в светлый свитер и классические брюки. Рэпер поприветствовал семью, а затем обнял своих адвокатов и сторонников.

Ранее стало известно, что P. Diddy вынашивает планы по созданию платформы на базе искусственного интеллекта, предназначенной для помощи людям, после своего освобождения из тюрьмы. Об этом рассказал его сокамерник, китайский предприниматель Майлз Го.

До этого сообщалось, что американские прокуроры потребовали осудить P. Diddy на 11 лет тюремного заключения. Также сторона обвинения запросила для него штраф в размере $500 тыс. (около 42 млн рублей).

Между тем адвокаты рэпера подали ходатайство о его освобождении сразу после оглашения приговора. Правозащитники указали, что музыкант уже провел более года в заключении. Отмечается, что Коллегия присяжных заседателей Федерального суда Манхэттена ранее признала P. Diddy виновным лишь по двум из пяти пунктов обвинения.