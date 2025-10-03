Клуб «Валдай»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 31.10.2025, не оферта.
03 октября 2025 в 19:29

В Европе призвали «убрать руки» от активов России

В Euroclear призвали придерживаться законов в отношении активов России

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Представитель бельгийского депозитария Euroclear, на счетах которого размещены заблокированные активы Российской Федерации, обратился к Европейской комиссии с призывом соблюдать нормы международного права, сообщает РИА Новости. В заявлении подчеркивается, что все государства обязаны соблюдать принципы неприкосновенности государственной собственности и защиты прав собственности.

Мы призываем к соблюдению законодательства, в том числе международного права, в отношении использования этих активов российского Центрального Банка, — отметил представитель депозитария.

Ранее стало известно, что в Европейском союзе отсутствует единое мнение относительно предоставления кредита Украине за счет заблокированных активов ЦБ РФ. Глава дипломатической службы ЕС Кая Каллас перед началом неформального саммита в Копенгагене сказала, что хотя ряд государств поддерживает данную инициативу, для достижения консенсуса потребуется значительная работа.

До этого канцлер Германии Фридрих Мерц предложил использовать замороженные российские активы в качестве обеспечения для кредита Украине объемом приблизительно $160 млрд (13,2 трлн рублей). Эксперты указывают на потенциальное увеличение финансовой нагрузки на налогоплательщиков стран Европейского союза в случае реализации такого плана.

активы
заморозка
финансы
Европа
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Военэксперт оценил тактику охоты ВС РФ на «дроноводов» ВСУ
В МХТ раскрыли место прощания с Ниной Гуляевой
Гладков рассказал, чем обернулась атака БПЛА ВСУ на Шебекино
Последствия ДТП с участием дочери главаря ОПГ Цапка попали на видео
Москвича вырезали из-под трактора после тест-драйва тюнингованного Camaro
Раскрыта роль миллиардера Сулейманова в громких преступлениях
Куба, развод с Разумовской, новая любовь: как живет актер Артем Карасев
В Европе призвали «убрать руки» от активов России
Россиянам до конца 2026 года запретили ловить один вид рыбы на Каспии
Воздушное французское безе: идеальный десерт за минуту
В США началось слушание по приговору P. Diddy
Москвичи столкнутся с перекрытиями дорог в центре из-за одной причины
Эскорт, ссора с дочерью, гостевой брак: как живет телеведущая Дана Борисова
Бизнесмен-убийца и похищение подростка ревнивцем: главные ЧП дня
Директор филиала музея ВС России задержан спецслужбой
В России зафиксировали падение выдачи автокредитов
Проект строительства метро за $2,1 млрд заморозили из-за расового скандала
Раскрыта причина смерти голоса многими любимых мультфильмов
Количество жертв страшного ДТП под Владимиром увеличилось
Обвиняемый в убийстве миллиардер Сулейманов не смог разжалобить суд
Дальше
Самое популярное
Армении объяснили, как перестать быть «слабым звеном» ЕАЭС
Мир

Армении объяснили, как перестать быть «слабым звеном» ЕАЭС

Свыше 80 БПЛА ВСУ уничтожены за ночь над российскими регионами
Власть

Свыше 80 БПЛА ВСУ уничтожены за ночь над российскими регионами

Посадите осенью — в мае весь сад в белоснежных горошинах! Махровая красотка цветет без устали до сентября
Общество

Посадите осенью — в мае весь сад в белоснежных горошинах! Махровая красотка цветет без устали до сентября

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.