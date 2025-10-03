В Европе призвали «убрать руки» от активов России В Euroclear призвали придерживаться законов в отношении активов России

Представитель бельгийского депозитария Euroclear, на счетах которого размещены заблокированные активы Российской Федерации, обратился к Европейской комиссии с призывом соблюдать нормы международного права, сообщает РИА Новости. В заявлении подчеркивается, что все государства обязаны соблюдать принципы неприкосновенности государственной собственности и защиты прав собственности.

Мы призываем к соблюдению законодательства, в том числе международного права, в отношении использования этих активов российского Центрального Банка, — отметил представитель депозитария.

Ранее стало известно, что в Европейском союзе отсутствует единое мнение относительно предоставления кредита Украине за счет заблокированных активов ЦБ РФ. Глава дипломатической службы ЕС Кая Каллас перед началом неформального саммита в Копенгагене сказала, что хотя ряд государств поддерживает данную инициативу, для достижения консенсуса потребуется значительная работа.

До этого канцлер Германии Фридрих Мерц предложил использовать замороженные российские активы в качестве обеспечения для кредита Украине объемом приблизительно $160 млрд (13,2 трлн рублей). Эксперты указывают на потенциальное увеличение финансовой нагрузки на налогоплательщиков стран Европейского союза в случае реализации такого плана.