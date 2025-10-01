В Евросоюзе признали отсутствие консенсуса по российским активам Каллас: в ЕС нет консенсуса по кредиту для Киева за счет российских активов

В Евросоюзе нет единой позиции по вопросу кредита Украине за счет замороженных активов Центробанка РФ, заявила глава евродипломатии Кая Каллас перед неформальным саммитом ЕС в Копенгагене. По ее словам, часть стран поддерживает инициативу, но предстоит еще много работы для достижения консенсуса, сообщает РИА Новости.

Мы работаем над предоставлением репарационного кредита как можно быстрее, но, конечно, его поддерживают пока не все государства-члены, поэтому предстоит еще много работы. Я не могу назвать сроки, мы стараемся сделать это как можно быстрее, — сказала Каллас.

Ранее стало известно, что Еврокомиссия выделила Украине новый, девятый транш в размере €4 млрд (381 млрд рублей). Деньги будут направлены в рамках программы исключительной макрофинансовой помощи.

Канцлер Германии Фридрих Мерц предложил задействовать замороженные российские активы как обеспечение для кредита Украине на сумму около $160 млрд (13,2 трлн рублей). Эксперты предупреждают, что такой шаг способен увеличить нагрузку на налогоплательщиков стран ЕС. До сих пор ФРГ и Бельгия возражали против конфискации средств России и передачи их Украине, отметили в издании.