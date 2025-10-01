Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 31.10.2025, не оферта.
01 октября 2025 в 13:42

Украине выделили внушительный транш помощи

Еврокомиссия выделила Украине новый транш помощи в размере €4 млрд

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Еврокомиссия выделила Украине новый, девятый транш в размере €4 млрд, говорится в пресс-релизе ЕК. Деньги будут направлены в рамках программы исключительной макрофинансовой помощи, передает ТАСС.

Европейская комиссия выделила Украине девятый транш в рамках программы исключительной макрофинансовой помощи на сумму €4 млрд, — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что различные должностные лица из Еврокомиссии и эксперты подвергли резкой критике стиль управления главы органа исполнительной власти ЕС Урсулы фон дер Ляйен. В частности, ее осуждают за непрозрачную деятельность ЕК. Эксперты считают, что Еврокомиссия часто предоставляет противоречивую информацию. У многих из них стал вызывать сомнения централизованный стиль руководства.

До этого портал Euractiv сообщил, что план Европейской комиссии по использованию замороженных российских активов для создания кредита на репарации для Украины свидетельствует о незнании главой ЕК основ экономики. Публикация издания указывает на растущую непрозрачность в работе ведомства Урсулы фон дер Ляйен.

Европа
Еврокомиссия
деньги
транш
Украина
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Суд вынес приговор получившей жилищный сертификат обманом иностранке
Обвиняемого в убийстве начальницы банка в Москве арестовали
Семена Слепакова призвали лишить российского гражданства
«Тутберидзе не взяла?» Тарасова о Валиевой, возобновляющей карьеру у Навки
«Радиостанция Судного дня» передала новое странное послание
Директора крупной строительной компании объявили в розыск
Террористы атаковали «Октоберфест»? Закрытие фестиваля, взрывы в Мюнхене
Житель Новосибирска остался без дорогой иномарки после застолья у цыган
Машков назвал важную обязанность каждого гражданина
Врач предупредил, когда лучше отказаться от походов в баню
Эксперт объяснил, почему УАЗ Хантер нельзя использовать в такси
Политолог раскрыл, какой план вынашивает Санду для захвата Приднестровья
В РТС заявили об угрозе закрытия независимых АЗС
Лор раскрыл, почему осенью происходит всплеск отитов и синуситов у детей
По-баварски: рецепт рульки в духовке — невероятно сочно и вкусно
Поляки обрили украинца и нарисовали ему на лице нацистский символ
Экс-депутат Круглов задержан за фейки о российской армии
Российские военные создают «килл-зону» в тылу ВСУ
Полиция Мюнхена проверяет связь поджога дома и взрывов с левыми радикалами
Российский адмирал дал совет Трампу после его угроз ядерными подлодками
Дальше
Самое популярное
Вяленые помидоры с чесноком: рецепт пряной заготовки на зиму
Семья и жизнь

Вяленые помидоры с чесноком: рецепт пряной заготовки на зиму

Рецепт шарлотки с яблоками, орехами и изюмом: новый вариант любимого пирога
Семья и жизнь

Рецепт шарлотки с яблоками, орехами и изюмом: новый вариант любимого пирога

Жарим цветную капусту с яйцом на сковороде: простая закуска для иммунитета
Семья и жизнь

Жарим цветную капусту с яйцом на сковороде: простая закуска для иммунитета

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.