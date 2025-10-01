Еврокомиссия выделила Украине новый, девятый транш в размере €4 млрд, говорится в пресс-релизе ЕК. Деньги будут направлены в рамках программы исключительной макрофинансовой помощи, передает ТАСС.

Ранее сообщалось, что различные должностные лица из Еврокомиссии и эксперты подвергли резкой критике стиль управления главы органа исполнительной власти ЕС Урсулы фон дер Ляйен. В частности, ее осуждают за непрозрачную деятельность ЕК. Эксперты считают, что Еврокомиссия часто предоставляет противоречивую информацию. У многих из них стал вызывать сомнения централизованный стиль руководства.

До этого портал Euractiv сообщил, что план Европейской комиссии по использованию замороженных российских активов для создания кредита на репарации для Украины свидетельствует о незнании главой ЕК основ экономики. Публикация издания указывает на растущую непрозрачность в работе ведомства Урсулы фон дер Ляйен.