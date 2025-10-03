Клуб «Валдай»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 31.10.2025, не оферта.
03 октября 2025 в 18:53

В Минпросвещения раскрыли показатель трудоустройства выпускников педвузов

Кравцов: уровень трудоустройства выпускников педагогических вузов РФ достиг 70%

Фото: Shutterstock/FOTODOM

В РФ 70% выпускников педагогических университетов успешно находят работу по специальности, заявил министр просвещения Сергей Кравцов в эфире телеканала «Россия 24». При этом перед ведомством стоит задача по дальнейшему увеличению данного показателя.

В целом, по стране показатель трудоустройства составляет 70%, и наша задача [в том], чтобы этот показатель повышать, — сказал Кравцов.

Министр отметил положительную тенденцию, связанную с ростом количества мужчин, выбирающих педагогическую профессию. Согласно его информации, примерно треть студентов педагогических направлений сегодня составляют юноши.

Кравцов также опроверг распространенное мнение о массовом уходе молодых учителей из школ после первого года работы. Он сообщил, что статистические данные демонстрируют обратную ситуацию — большинство начинающих педагогов продолжают свою профессиональную деятельность в образовательных учреждениях. По словам министра, средний возраст российского учителя в настоящее время составляет 45 лет.

Ранее глава комитета Госдумы по развитию гражданского общества Яна Лантратова предложила начать выплачивать подъемные учителям, которые только начинают свою карьеру. Она обратилась с инициативой к Кравцову. Депутат пояснила, что эти меры поддержки необходимо закрепить на федеральном уровне.

Россия
Сергей Кравцов
учителя
Минпросвещения
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Как в МХАТе»: Бояков рассказал о развитии театра на Ордынке
Солдату с перебитым миной горлом сделали уникальную операцию на СВО
Военэксперт оценил тактику охоты ВС РФ на «дроноводов» ВСУ
В МХТ раскрыли место прощания с Ниной Гуляевой
Гладков рассказал, чем обернулась атака БПЛА ВСУ на Шебекино
Последствия ДТП с участием дочери главаря ОПГ Цапка попали на видео
Москвича вырезали из-под трактора после тест-драйва тюнингованного Camaro
Раскрыта роль миллиардера Сулейманова в громких преступлениях
Куба, развод с Разумовской, новая любовь: как живет актер Артем Карасев
В Европе призвали «убрать руки» от активов России
Россиянам до конца 2026 года запретили ловить один вид рыбы на Каспии
Воздушное французское безе: идеальный десерт за минуту
В США началось слушание по приговору P. Diddy
Москвичи столкнутся с перекрытиями дорог в центре из-за одной причины
Эскорт, ссора с дочерью, гостевой брак: как живет телеведущая Дана Борисова
Бизнесмен-убийца и похищение подростка ревнивцем: главные ЧП дня
Директор филиала музея ВС России задержан спецслужбой
В России зафиксировали падение выдачи автокредитов
Проект строительства метро за $2,1 млрд заморозили из-за расового скандала
Раскрыта причина смерти голоса многими любимых мультфильмов
Дальше
Самое популярное
Армении объяснили, как перестать быть «слабым звеном» ЕАЭС
Мир

Армении объяснили, как перестать быть «слабым звеном» ЕАЭС

Свыше 80 БПЛА ВСУ уничтожены за ночь над российскими регионами
Власть

Свыше 80 БПЛА ВСУ уничтожены за ночь над российскими регионами

Жесткий сигнал Путина Трампу, позорная тайна Пугачевой: что будет дальше
Россия

Жесткий сигнал Путина Трампу, позорная тайна Пугачевой: что будет дальше

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.