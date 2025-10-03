В Минпросвещения раскрыли показатель трудоустройства выпускников педвузов

В РФ 70% выпускников педагогических университетов успешно находят работу по специальности, заявил министр просвещения Сергей Кравцов в эфире телеканала «Россия 24». При этом перед ведомством стоит задача по дальнейшему увеличению данного показателя.

В целом, по стране показатель трудоустройства составляет 70%, и наша задача [в том], чтобы этот показатель повышать, — сказал Кравцов.

Министр отметил положительную тенденцию, связанную с ростом количества мужчин, выбирающих педагогическую профессию. Согласно его информации, примерно треть студентов педагогических направлений сегодня составляют юноши.

Кравцов также опроверг распространенное мнение о массовом уходе молодых учителей из школ после первого года работы. Он сообщил, что статистические данные демонстрируют обратную ситуацию — большинство начинающих педагогов продолжают свою профессиональную деятельность в образовательных учреждениях. По словам министра, средний возраст российского учителя в настоящее время составляет 45 лет.

Ранее глава комитета Госдумы по развитию гражданского общества Яна Лантратова предложила начать выплачивать подъемные учителям, которые только начинают свою карьеру. Она обратилась с инициативой к Кравцову. Депутат пояснила, что эти меры поддержки необходимо закрепить на федеральном уровне.