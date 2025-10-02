Сотрудники СБУ пытали отца россиянки в попытке завербовать ее

Сотрудники Службы безопасности Украины пытали отца жительницы Шебекино Анастасии Быковой, пытаясь ее завербовать, пишет РИА Новости. Женщина рассказала агентству, что сотрудники украинской спецслужбы полтора часа показывали ей по видеосвязи избиение отца, девушку хотели принудить шпионить за ВС РФ и передать украинцам административный доступ к харьковскому чату.

Родители Анастасии разошлись в начале 2000-х годов. Ее отец Андрей Лаптев 1962 года рождения переехал в Харьков, но так и не получил украинского гражданства. В июле его задержали сотрудники СБУ и начали шантажировать Анастасию.

Они позвонили мне на WhatsApp и сказали о том, что если мне не все равно на жизнь моего отца, то я должна им отдать свой аккаунт в Telegram, на что я ответила отказом. Они его начали избивать и просили, чтобы я включила демонстрацию экрана, — рассказала Анастасия.

По словам женщины, избиение продолжалось полтора часа. После этого сотрудники СБУ вновь попытались связаться с ней. Ей начали угрожать не только пытками отца, но и расправой над ней самой.

О смерти родственника девушке сообщили 8 сентября. По словам Анастасии, кремировать тело отца ей не разрешили. В качестве причины смерти было названо алкогольное отравление, но никаких подтверждающих документов ей не предоставили.

Ранее СБУ запретила гражданам публиковать в соцсетях сообщения о поиске без вести пропавших украинских военных. Решение было принято из-за слежки украинских спецслужб за российскими каналами, где размещают данные о потерях ВСУ. Семьи военнослужащих жалуются, что лишились возможности найти близких, исчезнувших на фронте.