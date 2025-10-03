Бизнесмен-убийца и похищение подростка ревнивцем: главные ЧП дня

Бизнесмена Ибрагима Сулейманова подозревают в двух заказных убийствах, в Якутске убили мать и 11-летнего ребенка, в Воронеже с улицы похитили 17-летнюю девушку — NEWS.ru рассказывает про громкие новости из рубрики «Происшествия» за день.

Задержан бизнесмен Ибрагим Сулейманов

В Москве задержан Ибрагим Сулейманов — бенефициар «Сирены-Трэвел», контролирующей 80% авиабронирований в России. Его подозревают в причастности к заказному убийству бывшего главы ФСФО Георгия Таля, расстрелянного в центре Москвы в 2004 году.

По данным СМИ, вместе с ним задержали предполагаемого исполнителя — 55-летнего Абакара Д., связанного с дагестанской ОПГ. Во время обыска он оказал сопротивление и вскоре скончался от остановки сердца, успев дать показания против Сулейманова.

Бизнесмена также проверяют по делу об убийстве профсоюзного лидера Геннадия Борисова в 1999 году. Ранее Сулейманов отбывал срок за убийство и вышел по УДО в 2015 году. Дело расследует центральный аппарат СК РФ.

Ибрагим Сулейманов Фото: t.me/moscowcourts

В Якутске убили мать и 11-летнего сына

В Якутске обнаружены тела 40-летней женщины и ее 11-летнего сына с признаками насильственной смерти. Следователи возбудили уголовное дело по статье об убийстве двух лиц.

«Следователем по особо важным делам СУ СК России по Республике Саха (Якутия) возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного п. „а“ ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух лиц) по факту обнаружения 3 октября 2025 года в одной из квартир дома, расположенного в 202-м микрорайоне города Якутска, тел 40-летней женщины и ее 11-летнего сына с признаками насильственной смерти», — сообщили в СКР.

Личность причастного к произошедшему установлена, с этим человеком работают следователи. Место происшествия осмотрено, изъяты предметы, имеющие значение для установления обстоятельств преступления. Прокуратура взяла под контроль установление обстоятельств и мотивов преступления, а также ход расследования уголовного дела.

Девушку украли с улицы в Воронеже

В Воронеже произошло похищение 17-летней девушки на почве ревности. Двое молодых людей подъехали на автомобиле к подъезду дома на улице Юлиуса Яниса, где в этот момент находились девушка и ее знакомый.

Один из прибывших быстро вышел из машины, направился к входной двери, нанес удар мужчине, а затем схватил девушку за волосы и силой потащил ее к транспортному средству. Девушка громко кричала, а от полученного удара у нее в кармане непроизвольно сработал светошумовой пистолет.

Правоохранительные органы оперативно установили личности всех участников инцидента. Ими оказались 18-летний молодой человек и его 17-летняя подруга. В ходе беседы пара пояснила, что конфликт возник на почве ревности. После произошедшего ни одна из сторон не стала оформлять официальное заявление.

Читайте также:

«Извини, что изнасиловал»: в Тюмени толпа избила юношу в лесу

«Тебе башку прострелить?»: подросток изнасиловал ребенка под Хабаровском

«Она еще тепленькая»: некрофила-фрезеровщика поймали спустя 30 лет