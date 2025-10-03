Ревнивец устроил жесткое похищение подростка и попал на видео В Воронеже парень из-за ревности затолкал девушку в машину и похитил ее

В Воронеже произошло жесткое похищение 17-летней девушки на почве ревности, сообщает Telegram-канал «Большой воронежский». Двое молодых людей подъехали на автомобиле к подъезду дома на улице Юлиуса Яниса, где в этот момент находились девушка и ее знакомый.

Один из прибывших быстро вышел из машины, направился к входной двери, нанес удар мужчине, а затем схватил девушку за волосы и силой потащил ее к транспортному средству. Девушка громко кричала, а от полученного удара у нее в кармане непроизвольно сработал светошумовой пистолет.

Правоохранительные органы оперативно установили личности всех участников инцидента. Ими оказались 18-летний молодой человек и его 17-летняя подруга. В ходе беседы пара пояснила, что конфликт возник на почве ревности. После произошедшего ни одна из сторон не стала оформлять официальное заявление.

