03 октября 2025 в 13:31

Ревнивец устроил жесткое похищение подростка и попал на видео

В Воронеже парень из-за ревности затолкал девушку в машину и похитил ее

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

В Воронеже произошло жесткое похищение 17-летней девушки на почве ревности, сообщает Telegram-канал «Большой воронежский». Двое молодых людей подъехали на автомобиле к подъезду дома на улице Юлиуса Яниса, где в этот момент находились девушка и ее знакомый.

Один из прибывших быстро вышел из машины, направился к входной двери, нанес удар мужчине, а затем схватил девушку за волосы и силой потащил ее к транспортному средству. Девушка громко кричала, а от полученного удара у нее в кармане непроизвольно сработал светошумовой пистолет.

Правоохранительные органы оперативно установили личности всех участников инцидента. Ими оказались 18-летний молодой человек и его 17-летняя подруга. В ходе беседы пара пояснила, что конфликт возник на почве ревности. После произошедшего ни одна из сторон не стала оформлять официальное заявление.

Ранее в подмосковной Балашихе пытались похитить несовершеннолетнюю девочку, которую спасли внимательные граждане. Неизвестный мужчина схватил ребенка за руку и предпринял попытку насильно увести его с собой. Событие произошло в непосредственной близости от продовольственного магазина. На громкие крики девочки быстро отреагировали оказавшиеся поблизости прохожие, которые вмешались в ситуацию и освободили ребенка из рук незнакомца.

Воронеж
похищения
пистолет
подростки
