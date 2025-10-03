Клуб «Валдай»
03 октября 2025 в 17:50

В Якутске возбуждено дело об убийстве матери и сына

В Якутске обнаружены тела женщины и ее 11-летнего сына

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Якутске обнаружены тела 40-летней женщины и ее 11-летнего сына с признаками насильственной смерти, сообщает пресс-служба СУ СК России по региону. Следователи возбудили уголовное дело по статье об убийстве двух лиц.

Следователем по особо важным делам СУ СК России по республике Саха (Якутия) возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного п. «а» ч.2 ст. 105 УК РФ (убийство двух лиц) по факту обнаружения 3 октября 2025 года в одной из квартир дома, расположенного в 202 микрорайоне города Якутска, тел 40-летней женщины и ее 11-летнего сына с признаками насильственной смерти, — говорится в сообщении.

Личность причастного к произошедшему установлена, с этим человеком работают следователи. Место происшествия осмотрено, изъяты предметы, имеющие значение для установления обстоятельств преступления. Прокуратура взяла под контроль установление обстоятельств и мотивов преступления, а также ход расследования уголовного дела.

Ранее стало известно, что житель Ульяновска признался в убийстве 27-летней супруги и ее дочерей. Трагедия произошла 1 октября в одной из квартир дома № 22 по Киевскому бульвару. Изначально мужчина пытался инсценировать разбойное нападение на квартиру и даже ранил себя. Ему предъявлено обвинение по уголовному делу, в ближайшее время суд изберет меру пресечения.

