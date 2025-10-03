Количество жертв страшного ДТП под Владимиром увеличилось МВД сообщило о гибели пяти человек в результате ДТП под Владимиром

В результате столкновения автомобилей во Владимирской области погибли пять человек, сообщила пресс-служба УМВД по региону. По данным ведомства, водитель Kia выехал на встречную полосу, где произошло столкновение с автомобилем УАЗ, в результате чего погибли оба водителя, две пассажирки Kia и один пассажир УАЗа, еще два человека госпитализированы, передает ТАСС.

Оба водителя автомобилей, а также две пассажирки Kia и один пассажир УАЗ погибли, — говорится в сообщении.

Ранее пресс-служба Госавтоинспекции Ростовской области сообщила о гибели трех человек, включая 10-летнего ребенка, при столкновении внедорожника с грузовым автомобилем на 860-м километре трассы М4 «Дон» в Миллеровском районе. По предварительной информации, водитель Land Rover съехал на обочину и совершил наезд на стоящий грузовик Mercedes-Benz с полуприцепом.

Кроме того, пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области сообщила о гибели ребенка и двух пожилых людей при столкновении легкового автомобиля с грузовиком на 46-м километре трассы «Скандинавия» в Курортном районе. По предварительным данным, водитель Toyota Camry совершил наезд на находившийся справа на островке безопасности грузовой автомобиль Shacman, следовавший в попутном направлении.