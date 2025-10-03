Клуб «Валдай»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 31.10.2025, не оферта.
03 октября 2025 в 19:06

Количество жертв страшного ДТП под Владимиром увеличилось

МВД сообщило о гибели пяти человек в результате ДТП под Владимиром

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

В результате столкновения автомобилей во Владимирской области погибли пять человек, сообщила пресс-служба УМВД по региону. По данным ведомства, водитель Kia выехал на встречную полосу, где произошло столкновение с автомобилем УАЗ, в результате чего погибли оба водителя, две пассажирки Kia и один пассажир УАЗа, еще два человека госпитализированы, передает ТАСС.

Оба водителя автомобилей, а также две пассажирки Kia и один пассажир УАЗ погибли, — говорится в сообщении.

Ранее пресс-служба Госавтоинспекции Ростовской области сообщила о гибели трех человек, включая 10-летнего ребенка, при столкновении внедорожника с грузовым автомобилем на 860-м километре трассы М4 «Дон» в Миллеровском районе. По предварительной информации, водитель Land Rover съехал на обочину и совершил наезд на стоящий грузовик Mercedes-Benz с полуприцепом.

Кроме того, пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области сообщила о гибели ребенка и двух пожилых людей при столкновении легкового автомобиля с грузовиком на 46-м километре трассы «Скандинавия» в Курортном районе. По предварительным данным, водитель Toyota Camry совершил наезд на находившийся справа на островке безопасности грузовой автомобиль Shacman, следовавший в попутном направлении.

ДТП
аварии
Владимирская область
жертвы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Военэксперт оценил тактику охоты ВС РФ на «дроноводов» ВСУ
В МХТ раскрыли место прощания с Ниной Гуляевой
Гладков рассказал, чем обернулась атака БПЛА ВСУ на Шебекино
Последствия ДТП с участием дочери главаря ОПГ Цапка попали на видео
Москвича вырезали из-под трактора после тест-драйва тюнингованного Camaro
Раскрыта роль миллиардера Сулейманова в громких преступлениях
Куба, развод с Разумовской, новая любовь: как живет актер Артем Карасев
В Европе призвали «убрать руки» от активов России
Россиянам до конца 2026 года запретили ловить один вид рыбы на Каспии
Воздушное французское безе: идеальный десерт за минуту
В США началось слушание по приговору P. Diddy
Москвичи столкнутся с перекрытиями дорог в центре из-за одной причины
Эскорт, ссора с дочерью, гостевой брак: как живет телеведущая Дана Борисова
Бизнесмен-убийца и похищение подростка ревнивцем: главные ЧП дня
Директор филиала музея ВС России задержан спецслужбой
В России зафиксировали падение выдачи автокредитов
Проект строительства метро за $2,1 млрд заморозили из-за расового скандала
Раскрыта причина смерти голоса многими любимых мультфильмов
Количество жертв страшного ДТП под Владимиром увеличилось
Обвиняемый в убийстве миллиардер Сулейманов не смог разжалобить суд
Дальше
Самое популярное
Армении объяснили, как перестать быть «слабым звеном» ЕАЭС
Мир

Армении объяснили, как перестать быть «слабым звеном» ЕАЭС

Свыше 80 БПЛА ВСУ уничтожены за ночь над российскими регионами
Власть

Свыше 80 БПЛА ВСУ уничтожены за ночь над российскими регионами

Посадите осенью — в мае весь сад в белоснежных горошинах! Махровая красотка цветет без устали до сентября
Общество

Посадите осенью — в мае весь сад в белоснежных горошинах! Махровая красотка цветет без устали до сентября

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.