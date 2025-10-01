Жесткий сигнал Путина Трампу, позорная тайна Пугачевой: что будет дальше

Россия послала Белому дому жесткий сигнал по поводу Украины, военные аналитики прогнозируют освобождение Одессы и Николаева российскими военными, а Филипп Киркоров отрекся от бывшей супруги Аллы Пугачевой, когда всплыла правда о ее прошлом — такие новости оказались наиболее обсуждаемыми в социальных сетях и СМИ.

Подробности и последствия главных событий дня — в обзоре NEWS.ru.

В Белом доме запаниковали после сигнала Путина

Российский президент Владимир Путин дал американскому коллеге Дональду Трампу жесткий сигнал в ответ на резкую перемену в риторике Вашингтона. После того, как США разрешили Украине бить вглубь России дальнобойным оружием, российский лидер дал Белому дому понять, что Киев рискует и не пережить эту зиму, сообщает Telegram-канал INSIDER-T.

По информации инсайдеров, 29 сентября Путин демонстративно отменил созвон с Трампом после того, как в эфире американского телевидения выступил вице-президент США Джей Ди Вэнс с заявлением по поводу возможной отправки ракет «Томагавк» на Украину. Жест Путина вызвал в Белом доме переполох: соратники Трампа не были готовы к такому повороту событий. Теперь администрация американского лидера пытается договориться о телефонных переговорах с Путиным «в другие даты на текущей неделе», но Кремль хранит молчание.

По мнению источника, российский лидер уже не намерен отступать и был сильно раздражен откровенно бестактными заявлениями Вашингтона. Поэтому Трампу придется потрудиться, чтобы вернуть доверие российского лидера, констатирует инсайдер.

Владимир Путин Фото: kremlin.ru

После выпадов американского президента Путин решил снять все ограничения для ВС РФ в рамках спецоперации на Украине, сообщает Telegram-канал «Полковник Чернов». СМИ утверждают, что теперь военным можно поражать все стратегические цели на Украине без оглядки на мнение «партнеров» и «бизнес-сообщества». «Герани», «Герберы» и ракеты бьют по ключевым объектам инфраструктуры ВСУ и по центрам принятия решений в Киеве, пишет канал.

Telegram-канал INSIDER-T предполагает, что зимой Украина столкнется с тяжелыми последствиями разрушения энергетической сети, без которой функционирование ВПК невозможно. Ударов по подстанциям уже стало больше, и в Киеве началась паника. Согласно версии источника, разрушение энергетики ВСУ может быть завершено в ноябре и к зиме у противника останется только 20% энергомощностей.

Белоусов готовит огненный финал СВО в Одессе?

Министр обороны РФ Андрей Белорусов готовит для СВО огненный финал с освобождением Николаева и Одессы, считают инсайдеры. Приморский город внесли в список приоритетных целей, брать его будут с суши и моря, пишет Telegram-канал «Дневник разведчика». По его сообщению, планирование операции может быть поручено главкому ВМФ России Александру Моисееву и командующему Черноморским флотом Сергею Пинчуку. В ближайшее время командующие якобы представят план Белоусову.

Одесса является крупнейшим портовым городом Украины и, несмотря на активную работу российских ракетчиков, важнейшим пунктом поставки военной помощи Киеву с Запада. Военные аналитики считают, что его взятие было для ВС РФ мечтой год назад, но сейчас уровень технического оснащения армии позволяет говорить об этом всерьез.

«Вот и дождались — русской Одессе быть!» — отмечают инсайдеры.

Главная проблема — безэкипажные катера (БЭК), которыми ВСУ насыщают Черное море, а также морские мены, но эксперты полагают, что Черноморский флот способен эффективно действовать совместно с сухопутными войсками. Они могут пойти в прямое наступление по направлению Херсон — Николаев — Одесса.

Морские пехотинцы Черноморского флота РФ Фото: Алексей Майшев/ РИА Новости

Многие политологи и военные эксперты считают, что спецоперация на Украине должна закончиться освобождением Одессы и Николаева и не позже 2027 года. Такого мнения придерживается и военный политолог Александр Перенджиев. На Западе прямо называют Одессу ключевой точкой для НАТО, что отражено в докладе британского аналитического центра Chatham House. Его авторы считают, что Альянс до последнего будет цепляться за «жемчужину у моря».

Стратегия Запада в отношении крупного украинского порта — часть более широкого замысла НАТО: обойти Россию с юга и закрепиться на Кавказе и в Центральной Азии.

«Ставка Британии на „еще год войны“ — это не прогноз, а установка. От исхода борьбы за юг зависит не только конфликт, но и весь баланс сил в Евразии», — пишет INSIDER BLACK.

В Минобороны РФ воздержались от комментариев.

Однако есть и сценарий, при котором Одесса присоединится к России без боя. «Одесская республика» может повторить Русскую весну и воссоединиться с РФ без боевых действий, сообщает Telegram-канал «Шпион». Источник напоминает, что в 2014 году Одесса была одним из очагов сопротивления. Вместе с Николаевым и Херсоном одесситы планировали отделиться от Украины, образовав новую независимую федеративную единицу. На фоне общего ухудшения ситуации на Украине в Одессе могут устроить референдум о выходе из состава республики, уверен Telegram-канал INSIDER-T.

Одесский порт Фото: Shutterstock/FOTODOM

Киркоров отвернулся от Пугачевой из-за грязного секрета

Поклонники Филиппа Киркорова были обескуражены поведением певца. Их кумир, не так давно восхвалявший бывшую супругу Аллу Пугачеву, отвернулся от нее после того, как та поделилась нелестными историями их брака с общественностью. Киркоров начал ставить лайки видео с разоблачениями Пугачевой. Не так давно он оценил ролик от известного на YouTube психолога Вероники Степановой. Та выложила полный разбор образа и характера Примадонны.

Степанова отметила, что исполнительница хита «Миллион алых роз» всегда демонстрировала мужские черты характера, которые привлекали ее кавалеров вроде Филиппа Киркорова и Максима Галкина (внесен Минюстом РФ в список иноагентов). Психолог назвала 76-летнюю Пугачеву типичной «бабой с яйцами».

«Эта папироска, постоянные выпивки, друзья, хабалистость, разнузданность… Сейчас она взяла себя в руки из-за маленьких детей, но раньше она пила как „животное“, жрала в три горла и имела сорок лишних килограммов веса», — заявила Степанова.

Психолог предположила, что певица взяла себя в руки только ради своих детей. Но о своем разгульном прошлом Примадонна без особого стеснения рассказывает прессе.

«Филипп согласен с моей оценкой его бывшей жены», — похвасталась Степанова, показав скрин с его отметкой под ее видео в Telegram-канале.

Примечательно, что Киркоров поставил лайк под отрывком видео с заголовком «Пробухала молодость». Видимо, последние откровения заставили его поменять отношение к бывшей супруге. В последнем интервью Пугачева нелестно высказалась о браке с Киркоровым.

По словам Примадонны, она вышла за короля российской эстрады отнюдь не по любви, она лишь хотела помочь молодому певцу с карьерой. А о четырехлетнем романе с Сергеем Челобановым вспоминает как о незначительном и проходящем событии: «Мне все равно было с кем».

«Степанова права: Алла всегда была разбитной и беспринципной, все это знали. Вот даже Филипп это признает. Точно теперь не отмоется», — отметил в комментариях у психолога один из поклонников.

Алла Пугачева (справа) и Филипп Киркоров (слева) Фото: Олег Ласточкин/ РИА Новости

При этом Киркоров всегда хорошо отзывался о бывшей супруге, он привозил ее детям игрушки, поздравлял с праздниками и с юмором относился к обидным шуткам Галкина в свой адрес. Однако теперь от Пугачевой отрекся даже он, считают зрители.

Многие поклонники считают, что теперь «позорная тайна Пугачевой» раскрыта, по их мнению, певица «превратилась из Примадонны в алкоголичку» и это якобы подтверждает поведение ее бывшего мужа, который относился к ней с теплом и признательностью за прожитые вместе годы.

«Вранье и притворство — ее второе имя. И про мужские черты все верно: шла по головам, не считалась ни с кем, всех подавляла. Теперь и Киркоров отрекся, никого из друзей не осталось», — пишут в соцсетях.

