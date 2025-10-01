«Баба-яга», гибель депутата-единоросса, диверсия: ВСУ атакуют РФ 1 октября

Российские территории за прошедшие сутки вновь подверглись ударам украинской армии. Служба внешней разведки РФ сообщила, что противник готовит очередную провокацию с целью втягивания НАТО в конфликт с Москвой. Мирный житель подорвался на взрывном устройстве в Белгородской области. В Херсонской области погиб депутат после попадания БПЛА в автомобиль. Подробности новых атак Вооруженных сил Украины на российские регионы — в материале NEWS.ru.

Два десятка БПЛА за ночь атаковали регионы РФ

Минувшей ночью украинские БПЛА самолетного типа совершили налеты на четыре региона России, сообщило Минобороны РФ. Средства противовоздушной обороны перехватили и сбили 20 дронов.

Больше всего воздушных целей — по восемь — было уничтожено над Белгородской и Ростовской областями. Силы ПВО сбили три беспилотника над Саратовской и один над Воронежской областями.

По данным военного ведомства, два БПЛА противника были подавлены над Белгородчиной накануне вечером.

Депутат из Новой Каховки погиб в результате атаки ВСУ

Противник атаковал Новую Каховку в Херсонской области, сообщил губернатор Владимир Сальдо. По его словам, украинский дрон «Баба-яга» влетел в автомобиль главы Совета депутатов города Владимира Леонтьева.

«Владимир Павлович Леонтьев скончался в больнице от полученных ранений. Врачи боролись до последнего, но спасти его не удалось. <…> Погиб настоящий патриот, горячо любивший Россию и Херсонщину. Один из первых сторонников „Единой России“ в области», — написал Сальдо в Telegram-канале.

Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

В СВР предупредили о подготовке провокации ВСУ

Киев готовит новую резонансную провокацию против Москвы, заявили в Службе внешней разведки РФ. По данным ведомства, Украина пытается втянуть страны НАТО в конфликт с Москвой.

В СВР отметили, что противник продолжает череду провокаций, которые были ранее организованы в воздушном пространстве Польши и Румынии с применением БПЛА. Новый план Украины включает в себя атаки на польские объекты критической инфраструктуры, отметили в спецслужбе.

Кроме того, украинское командование намеревается забросить в Польшу диверсантов под видом российских и белорусских бойцов спецподразделений.

В Ростовской области загорелся промышленный объект из-за падения дрона ВСУ

В ночь на 1 октября средства ПВО работали в Верхнедонском, Миллеровском и Шолоховском районах Ростовской области, заявил глава региона Юрий Слюсарь. По его словам, обошлось без пострадавших.

«Из-за падения БПЛА на территории промобъекта в Верхнедонском районе загорелись кровля здания и трава в поле. Огонь потушили прибывшие дежурные расчеты. Люди не пострадали», — написал губернатор в Telegram-канале.

Из-за атак противника без света временно остались несколько поселков Верхнедонского и Шолоховского районов, добавил Слюсарь. Подачу электричества в населенные пункты обеспечили по резервной схеме.

Минобороны РФ не комментировало информацию о последствиях атаки ВСУ на Ростовскую область.

Обломки БПЛА ВСУ рухнули на газовую трубу в калужском поселке

1 октября беспилотник ВСУ попытался атаковать Калужскую область, сообщил губернатор Владислав Шапша. По его словам, дрон был сбит силами ПВО над Куйбышевским районом.

«При падении обломков незначительно повреждена газовая труба на окраине поселка. Пострадавших нет. Оперативные службы находятся на месте», — написал Шапша в Telegram-канале.

Минобороны РФ не комментировало эти сведения.

Мужчина подорвался на взрывном устройстве в белгородском селе

Глава Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что за минувшие сутки украинские военные атаковали 32 населенных пункта региона, применив артиллерию и 112 БПЛА. В результате обстрелов были повреждены девять частных домов, склад, инфраструктурный объект, гараж, грузовик и три легковых автомобиля.

В селе Глотово Грайворонского округа пострадал мужчина, наступивший на взрывное устройство. Его госпитализировали со множественными осколочными ранениями и переломом стопы.

Утром 1 октября украинские войска ударили ракетами по Белгородскому району, заявил Гладков. По его словам, в поселке Разумное загорелись две машины.

Информации о жертвах и пострадавших не поступало. Российское военное ведомство не комментировало сведения об ударах ВСУ по Белгородской области.

